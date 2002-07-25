Раздел: Медицина
Медики назвали легкий способ продления жизни
Оказалось, что кофе влияет на продолжительность жизни.
Употребление кофе может помочь прожить на десять лет дольше, - и для этого годятся даже самые дешевые его разновидности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.
Даже те люди, которые пьют дешевый растворимый кофе, имеют намного больше шансов увеличить свою жизнь на 10 лет. Результаты исследования, в ходе которого учеными был сделан подобный вывод, опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine.
Специалисты проанализировали данные, предоставленные им Национальным институтом онкологии и относящиеся к миллиону человек, ставшими участниками очень крупного исследовательского проекта. В течение 20 лет эти люди регулярно проходили медосмотры и анкетирования, содержащие вопросы об образе жизни и привычках.
В течение десяти лет расследования умерли 14 225 человек. Изучая обстоятельства и факторы этих смертей, ученые обратили внимание на то, что большая часть скончавшихся участников не любила кофе или же употребляла его редко и в малых дозах.
«Именно факт потребления кофе больше всего влиял на смертность. У людей, которые его регулярно употребляли, риск внезапно умереть был много ниже, - и неважно, пил ли человек растворимый напиток, либо пользовался кофе в зернах», - сообщили авторы работы.
Читайте также: Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день
В то же время исследователи пояснили, что обнаруженная ими защищенность от ранней смертности, свойственная любителям кофе еще нуждается в дополнительном изучении.
Употребление кофе может помочь прожить на десять лет дольше, - и для этого годятся даже самые дешевые его разновидности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.
Даже те люди, которые пьют дешевый растворимый кофе, имеют намного больше шансов увеличить свою жизнь на 10 лет. Результаты исследования, в ходе которого учеными был сделан подобный вывод, опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine.
Специалисты проанализировали данные, предоставленные им Национальным институтом онкологии и относящиеся к миллиону человек, ставшими участниками очень крупного исследовательского проекта. В течение 20 лет эти люди регулярно проходили медосмотры и анкетирования, содержащие вопросы об образе жизни и привычках.
В течение десяти лет расследования умерли 14 225 человек. Изучая обстоятельства и факторы этих смертей, ученые обратили внимание на то, что большая часть скончавшихся участников не любила кофе или же употребляла его редко и в малых дозах.
«Именно факт потребления кофе больше всего влиял на смертность. У людей, которые его регулярно употребляли, риск внезапно умереть был много ниже, - и неважно, пил ли человек растворимый напиток, либо пользовался кофе в зернах», - сообщили авторы работы.
Читайте также: Назван полезный фрукт, который необходимо есть каждый день
В то же время исследователи пояснили, что обнаруженная ими защищенность от ранней смертности, свойственная любителям кофе еще нуждается в дополнительном изучении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
185
0
Также советуем посмотреть
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
- "Усы Пескова проявились": в Сети стебутся над женой пресс-секретаря Путина
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Украинские бойцы понесли потери на Донбассе
- Подменил Трампа: курьез с фото Путина в США "взорвал" Сеть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
Оставьте свой комментарий