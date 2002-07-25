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Медики назвали легкий способ продления жизни

Медики назвали легкий способ продления жизниОказалось, что кофе влияет на продолжительность жизни.

Употребление кофе может помочь прожить на десять лет дольше, - и для этого годятся даже самые дешевые его разновидности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.

Даже те люди, которые пьют дешевый растворимый кофе, имеют намного больше шансов увеличить свою жизнь на 10 лет. Результаты исследования, в ходе которого учеными был сделан подобный вывод, опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine.

Специалисты проанализировали данные, предоставленные им Национальным институтом онкологии и относящиеся к миллиону человек, ставшими участниками очень крупного исследовательского проекта. В течение 20 лет эти люди регулярно проходили медосмотры и анкетирования, содержащие вопросы об образе жизни и привычках.

В течение десяти лет расследования умерли 14 225 человек. Изучая обстоятельства и факторы этих смертей, ученые обратили внимание на то, что большая часть скончавшихся участников не любила кофе или же употребляла его редко и в малых дозах.

«Именно факт потребления кофе больше всего влиял на смертность. У людей, которые его регулярно употребляли, риск внезапно умереть был много ниже, - и неважно, пил ли человек растворимый напиток, либо пользовался кофе в зернах», - сообщили авторы работы.

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В то же время исследователи пояснили, что обнаруженная ими защищенность от ранней смертности, свойственная любителям кофе еще нуждается в дополнительном изучении.
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 Теги: кофе, продление жизни

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Сегодня, 15:14 » Автор: Ирина Шевченко
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