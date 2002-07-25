Медики назвали легкий способ продления жизни

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые вновь заговорили о пользе кофе Теперь ученые утверждают, что кофеин положительно воздействует на продолжительность жизни.

Обнаружен простой способ продлить жизнь Кофе далеко не в первый раз исследуется наукой в плане своего влияния на человеческий организм.