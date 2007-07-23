Раздел: Медицина
Ученые объявили о смертельной опасности вейпинга
Анализы обычных курильщиков содержали большое количество канцерогенов.
Чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали биологические данные более полутора тысяч людей, среди которых были курильщики и вейперы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Использование устройств для испарения жидкости с никотином заметно повышает риск развития рака ротовой полости. Об этом заявил ученые университета Калифорнии в ходе научного конгресса Международной ассоциации стоматологов.
По словам ученых, люди, использующие вейпы, имеют такие же шансы получить рак ротовой полости, как и обычные курильщики, а при некоторых условиях даже более высокие. Это связано с попаданием в организм канцерогена, который образуется при «прогорании» жидкости на спирали нагревания.
«Наш анализ показал, что большинство людей, употребляющих никотин в любой другой форме, кроме табака, получают примерно столько же или даже больше канцерогенов, способных вызвать рак ротовой полости, как и обычные курильщики», - цитирует РИА Новости представителя университета Калифорнии Бенджамина Чаффи.
Чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали биологические данные более полутора тысяч людей, среди которых были курильщики и вейперы. Как и ожидали исследователи, анализы обычных курильщиков содержали большое количество канцерогенов, связанных с развитием рака легких, пищевода и ротовой полости.
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Однако внезапно выяснилось, что пользователи вейпов демонстрируют практически такие же показатели – и речь идет о людях, которые употребляют исключительно «пар» и не прикасаются к обычному табаку. Анализы же людей, который «парят» вместе с обычным курением, оказались наиболее тревожными, так как содержали даже больше канцерогенов, чем у обычных курильщиков.
Чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали биологические данные более полутора тысяч людей, среди которых были курильщики и вейперы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Использование устройств для испарения жидкости с никотином заметно повышает риск развития рака ротовой полости. Об этом заявил ученые университета Калифорнии в ходе научного конгресса Международной ассоциации стоматологов.
По словам ученых, люди, использующие вейпы, имеют такие же шансы получить рак ротовой полости, как и обычные курильщики, а при некоторых условиях даже более высокие. Это связано с попаданием в организм канцерогена, который образуется при «прогорании» жидкости на спирали нагревания.
«Наш анализ показал, что большинство людей, употребляющих никотин в любой другой форме, кроме табака, получают примерно столько же или даже больше канцерогенов, способных вызвать рак ротовой полости, как и обычные курильщики», - цитирует РИА Новости представителя университета Калифорнии Бенджамина Чаффи.
Чтобы прийти к этому выводу, ученые проанализировали биологические данные более полутора тысяч людей, среди которых были курильщики и вейперы. Как и ожидали исследователи, анализы обычных курильщиков содержали большое количество канцерогенов, связанных с развитием рака легких, пищевода и ротовой полости.
Читайте также: Медики предупредили о смертельной опасности макарон
Однако внезапно выяснилось, что пользователи вейпов демонстрируют практически такие же показатели – и речь идет о людях, которые употребляют исключительно «пар» и не прикасаются к обычному табаку. Анализы же людей, который «парят» вместе с обычным курением, оказались наиболее тревожными, так как содержали даже больше канцерогенов, чем у обычных курильщиков.
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