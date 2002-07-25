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Раздел: Медицина  
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7 привычек офисных работников, разрушающих здоровье

7 привычек офисных работников, разрушающих здоровьеРабота - это необходимость, если вы хотите оплачивать счета и развлекаться, но есть привычки, которые разрушают ваше здоровье.
Чтобы правильно заботиться о себе и не тратить время не впустую, важно осознать эти потенциальные проблемы для своего здоровья и уклониться от них, когда это возможно, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

Пропуск завтрака

Завтрак - важный момент. Пропуск завтрака может позволить вам спать еще 10 минут, но он негативно влияет на вашу пищеварительную систему и ваш вес.

Движение

Очевидно, мы знаем, что работать нужно усердно. Тем не менее, короткая прогулка, чтобы размяться, действительно может повысить производительность. Кроме того короткое отвлечение задачи может привести к появлению лучшей идеи.

Постоянная работа

Выберите себе день, чтобы просто расслабиться. Вы будете удивлены, как быстро вы сможете отдохнуть. Кроме того, не идите на работу, если вы заболели, коллеги потом поблагодарят вас, что вы не разносите заболевание по офису.

Гигиена

В таком замкнутом пространстве, как офис, микробы быстро распространяются. Мойте руки периодически, прежде чем вернуться к своему столу и браться за кливиатуру или телефон.

Телефон

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Использование телефона означает, что на его поверхности огромное количество микробов. Вы не моете телефон, когда вы моете руки, поэтому прикасаясь к телефону снова приносите эти микроорганизмы на кожу. Старайтесь реже использовать телефон и протирать его поверхности в течении дня.
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 Теги: офис, здоровье, привычки

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Сегодня, 11:23 » Автор: Алена Шимко
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