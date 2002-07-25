Раздел: Медицина
Врачи рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Поход в бассейн может закончиться неприятностями со здоровьем.
Бассейн – один из самых популярных видов активных развлечений, прекрасная альтернатива летнему пляжу в ненастный осенний или холодный зимний день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но можно ли считать его безвредным для здоровья?
Некоторые считают, что бассейн с хлорированной водой – безопасное, стерильное место, говорит преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета Росини Раджапакса. Но на самом деле он далеко не безопасен. Согласно данным отчетов здравоохранительных учреждений, в последние годы существенно выросло количество случаев заболеваний, причиной которых стало посещение джакузи или бассейна.
Как известно, в бассейн допускают только при наличии справки о состоянии здоровья. Но никаких гарантий эти справки не дают. Многие обращаются за ними не в государственные поликлиники, а в частные медицинские центры, где за определенную плату вам за пять минут выпишут все что угодно, без всякого осмотра и тем более анализов. Вы можете считать себя здоровым и не обращать внимания на симптомы инфекционного заболевания, поселившегося в вашем организме.
Воду в бассейне регулярно спускают и хлорируют, бассейн моют. Но, если это общественный бассейн, туда регулярно приходят самые разные люди. В естественном водоеме есть возможность держаться от них подальше, поплавать в одиночку… Но площадь бассейна, как правило, ограничена и поделена на дорожки. Поскольку купаемся мы без верхней одежды, всяческим инфекциям, на первый взгляд, легко добраться до нашего тела.
Итак, какие опасности нас «ждут» в бассейне, по мнению доктора Раджапаксы?
Диарея
Одной из главных причин ее возникновения является паразит, названный криптоспоридией. Он вызывает расстройство желудка, боли в животе и тошноту. Симптомы могут проявляться в течение двух недель.
Как криптоспоридия оказывается в бассейне? Для этого в воду должно попасть хотя бы незначительное количество экскрементов зараженного человека. Паразит устойчив к хлору и способен к активности в течение длительного периода.
Помните, что криптоспоридия может попасть внутрь, если вы случайно глотнете загрязненной воды или прикоснетесь руками ко рту. Не касайтесь вашего лица, пока не выйдете из бассейна и не примете душ с мылом и горячей водой!
Конъюнктивит
После посещения бассейна вы можете обнаружить, что ваши глаза покраснели, воспалились и гноятся. Это может являться аллергической реакцией на хлор. Но может быть и результатом инфекции. Источником ее могут стать другие посетители, которые не приняли душ прежде чем плавать, или мочатся в бассейне (такое встречается не так уж редко). Раздражать ваши глаза могут и химические вещества (например, косметика), которые остались на коже людей.
Чтобы обезопасить себя, входите в воду бассейна только в защитных очках.
Сыпь джакузи
Эта зудящая красная сыпь на местах, не прикрытых купальником, носит инфекционный характер. Обычно мы подхватываем ее в джакузи, где вода слишком теплая и создается благоприятная среда для микробов. Стоит попасть на тело загрязненной воде, и…
Читайте также: Врачи объяснили, как распознать тепловой удар
Лучше отложить поход в джакузи до конца сеанса в бассейне. Также не забывайте стирать ваш купальный костюм перед каждым посещением бассейна.
Бассейн – один из самых популярных видов активных развлечений, прекрасная альтернатива летнему пляжу в ненастный осенний или холодный зимний день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Но можно ли считать его безвредным для здоровья?
Некоторые считают, что бассейн с хлорированной водой – безопасное, стерильное место, говорит преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета Росини Раджапакса. Но на самом деле он далеко не безопасен. Согласно данным отчетов здравоохранительных учреждений, в последние годы существенно выросло количество случаев заболеваний, причиной которых стало посещение джакузи или бассейна.
Как известно, в бассейн допускают только при наличии справки о состоянии здоровья. Но никаких гарантий эти справки не дают. Многие обращаются за ними не в государственные поликлиники, а в частные медицинские центры, где за определенную плату вам за пять минут выпишут все что угодно, без всякого осмотра и тем более анализов. Вы можете считать себя здоровым и не обращать внимания на симптомы инфекционного заболевания, поселившегося в вашем организме.
Воду в бассейне регулярно спускают и хлорируют, бассейн моют. Но, если это общественный бассейн, туда регулярно приходят самые разные люди. В естественном водоеме есть возможность держаться от них подальше, поплавать в одиночку… Но площадь бассейна, как правило, ограничена и поделена на дорожки. Поскольку купаемся мы без верхней одежды, всяческим инфекциям, на первый взгляд, легко добраться до нашего тела.
Итак, какие опасности нас «ждут» в бассейне, по мнению доктора Раджапаксы?
Диарея
Одной из главных причин ее возникновения является паразит, названный криптоспоридией. Он вызывает расстройство желудка, боли в животе и тошноту. Симптомы могут проявляться в течение двух недель.
Как криптоспоридия оказывается в бассейне? Для этого в воду должно попасть хотя бы незначительное количество экскрементов зараженного человека. Паразит устойчив к хлору и способен к активности в течение длительного периода.
Помните, что криптоспоридия может попасть внутрь, если вы случайно глотнете загрязненной воды или прикоснетесь руками ко рту. Не касайтесь вашего лица, пока не выйдете из бассейна и не примете душ с мылом и горячей водой!
Конъюнктивит
После посещения бассейна вы можете обнаружить, что ваши глаза покраснели, воспалились и гноятся. Это может являться аллергической реакцией на хлор. Но может быть и результатом инфекции. Источником ее могут стать другие посетители, которые не приняли душ прежде чем плавать, или мочатся в бассейне (такое встречается не так уж редко). Раздражать ваши глаза могут и химические вещества (например, косметика), которые остались на коже людей.
Чтобы обезопасить себя, входите в воду бассейна только в защитных очках.
Сыпь джакузи
Эта зудящая красная сыпь на местах, не прикрытых купальником, носит инфекционный характер. Обычно мы подхватываем ее в джакузи, где вода слишком теплая и создается благоприятная среда для микробов. Стоит попасть на тело загрязненной воде, и…
Читайте также: Врачи объяснили, как распознать тепловой удар
Лучше отложить поход в джакузи до конца сеанса в бассейне. Также не забывайте стирать ваш купальный костюм перед каждым посещением бассейна.
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