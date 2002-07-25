Раздел: Медицина
Названы 8 главных секретов крепкого иммунитета
Слабый иммунитет – проблема столь масштабная, что игнорировать ее невозможно.
Чтобы вирусы и бактерии не уложили вас в кровать, нужно позаботиться об иммунитете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Как это сделать? Мы расскажем вам 8 самых главных секретов крепкого иммунитета, которые помогут вам оставаться здоровыми даже в период эпидемии.
Здоровый сон
Спите ежедневно не менее 7-8 часов в сутки – именно столько времени требуется нервной системе для полноценного отдыха, без которого о крепком иммунитете не может быть и речи. Кроме того, только во время сна и только в темное время суток в организме вырабатывается гормон мелатонин, недостаток которого приводит к нарушению гормонального фона и, следовательно, защитных функций организма.
Дыхательная гимнастика
Прекрасным способом укрепить иммунитет, развить дыхательную систему, нормализовать кровообращение и предотвратить всевозможные ОРВИ, в частности, грипп, является дыхательная гимнастика. С помощью правильного дыхания организм насыщается достаточным количеством кислорода, который транспортирует в клетки необходимые для нормальной работы микроэлементы. Кроме того, при выполнении таких упражнений дыхательные пути очищаются от проникающих в них микроорганизмов.
Ежедневная зарядка
Физическая активность активизирует все процессы в организме, в том числе и работу иммунной системы. В частности, лейкоциты и антитела, которые стоят на страже нашего здоровья, начинают циркулировать быстрее и распознают вирусы и бактерии при самом только их появлении. Более того, во время тренировок температура тела повышается, что предотвращает рост бактерий и позволяет организму бороться с инфекциями намного более эффективно.
Антибактериальное мыло
Подхватить вирус и бактерии можно не только после непосредственного контакта с зараженным, но и через предметы общего пользования. Поэтому лишний раз не касайтесь лица, особенно рта и носа, и чаще мойте руки – лучше антибактериальным жидким мылом. В этом средстве гигиены содержится больше веществ, беспощадных к болезнетворным микроорганизмам.
Овощи и фрукты
Иммунитет не может быть крепким, если в организме не хватает витаминов и микро- и макроэлементов. Поэтому ежедневно включайте в рацион максимум овощей и фруктов. В идеале, чтобы они составляли две трети вашего рациона. Либо же обратитесь к врачу и попросите назначить вам поливитаминный комплекс. Но с такими средствами нужно быть аккуратнее, ведь они могут спровоцировать и обратный результат.
Свежий воздух
Ежедневно выходите на пешую прогулку (желательно в парк) минимум на 40 минут. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой повышает тонус кровеносных сосудов, улучшает работу органов дыхания и обмен веществ, за счет чего укрепляется иммунитет.
Воздержание от алкоголя
Спиртное, особенно в больших количествах нарушает работу всех органов и систем, и, следовательно, нарушает защитные функции организма. В частности, окислительные процессы, которые вызывает алкоголь, провоцируют нарушение процессов кроветворения, в частности, выработки кровяных телец, которые борются с болезнетворными микроорганизмами.
Отсутствие стрессов
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Стресс – еще один враг иммунитета. В частности, во время негативных эмоциональных всплесков в организме вырабатывается гормон кортизол, который нарушает работу эндокринной системы и, следовательно, выработку интерферона – гормона, влияющего на качественную работу иммунитета.
Чтобы вирусы и бактерии не уложили вас в кровать, нужно позаботиться об иммунитете, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя97.
Как это сделать? Мы расскажем вам 8 самых главных секретов крепкого иммунитета, которые помогут вам оставаться здоровыми даже в период эпидемии.
Здоровый сон
Спите ежедневно не менее 7-8 часов в сутки – именно столько времени требуется нервной системе для полноценного отдыха, без которого о крепком иммунитете не может быть и речи. Кроме того, только во время сна и только в темное время суток в организме вырабатывается гормон мелатонин, недостаток которого приводит к нарушению гормонального фона и, следовательно, защитных функций организма.
Дыхательная гимнастика
Прекрасным способом укрепить иммунитет, развить дыхательную систему, нормализовать кровообращение и предотвратить всевозможные ОРВИ, в частности, грипп, является дыхательная гимнастика. С помощью правильного дыхания организм насыщается достаточным количеством кислорода, который транспортирует в клетки необходимые для нормальной работы микроэлементы. Кроме того, при выполнении таких упражнений дыхательные пути очищаются от проникающих в них микроорганизмов.
Ежедневная зарядка
Физическая активность активизирует все процессы в организме, в том числе и работу иммунной системы. В частности, лейкоциты и антитела, которые стоят на страже нашего здоровья, начинают циркулировать быстрее и распознают вирусы и бактерии при самом только их появлении. Более того, во время тренировок температура тела повышается, что предотвращает рост бактерий и позволяет организму бороться с инфекциями намного более эффективно.
Антибактериальное мыло
Подхватить вирус и бактерии можно не только после непосредственного контакта с зараженным, но и через предметы общего пользования. Поэтому лишний раз не касайтесь лица, особенно рта и носа, и чаще мойте руки – лучше антибактериальным жидким мылом. В этом средстве гигиены содержится больше веществ, беспощадных к болезнетворным микроорганизмам.
Овощи и фрукты
Иммунитет не может быть крепким, если в организме не хватает витаминов и микро- и макроэлементов. Поэтому ежедневно включайте в рацион максимум овощей и фруктов. В идеале, чтобы они составляли две трети вашего рациона. Либо же обратитесь к врачу и попросите назначить вам поливитаминный комплекс. Но с такими средствами нужно быть аккуратнее, ведь они могут спровоцировать и обратный результат.
Свежий воздух
Ежедневно выходите на пешую прогулку (желательно в парк) минимум на 40 минут. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой повышает тонус кровеносных сосудов, улучшает работу органов дыхания и обмен веществ, за счет чего укрепляется иммунитет.
Воздержание от алкоголя
Спиртное, особенно в больших количествах нарушает работу всех органов и систем, и, следовательно, нарушает защитные функции организма. В частности, окислительные процессы, которые вызывает алкоголь, провоцируют нарушение процессов кроветворения, в частности, выработки кровяных телец, которые борются с болезнетворными микроорганизмами.
Отсутствие стрессов
Читайте также: Названы самые полезные пряности для крепкого иммунитета
Стресс – еще один враг иммунитета. В частности, во время негативных эмоциональных всплесков в организме вырабатывается гормон кортизол, который нарушает работу эндокринной системы и, следовательно, выработку интерферона – гормона, влияющего на качественную работу иммунитета.
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