Медики рассказали, чего категорически нельзя делать при повышенном давлении

Эти ошибки - ваш главный враг.



Нельзя заниматься самолечением и надеяться только на таблетки, если Вы страдаете гипертонией. Бывает, что мы живем с каким-то заболеванием, не ощущая его симптомов. Тогда хотя бы понятно, почему мы не предпринимаем эффективных действий по спасению себя от печального исхода. Но случается, что даже зная о диагнозе, мы ведем себя… Странно. Вот семь типичных ошибок, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением.



Об этом пишет



Ошибка №1. Они пьют таблетки, только пока им плохо. При нормализации давления и улучшении самочувствия кажется, что можно перестать принимать лекарства. Вы делаете паузу — и действительно, в течение нескольких дней, а иногда и недель, все стабильно хорошо. Зачем себя «травить»? Но должна предупредить: самая частая причина осложненных гипертонических кризов — самостоятельный отказ от гипотензивных препаратов. Это ошибка в разы повышает риск мозгового инсульта и кровоизлияние в сетчатку глаза.



Ошибка №2. Они считают, что врач ошибся. Такой вариант нельзя полностью исключить. Но чаще дело в том, что на первом этапе лечения при нормализации АД самочувствие ухудшается — и это нормально. Дело в том, что пока вы собирались дойти до врача и узнать свой диагноз (иногда люди набираются решимости месяцами), организм адаптировался к стабильно высокому уровню артериального давления. И при снижении его до нормы возникает слабость, головокружение, сонливость. На этом этапе многие перестают принимать препараты — и наступает мнимое улучшение самочувствия. Вера в то, что повышенное давление ваша «норма», и не надо с ним бороться, проходит, как только появляются осложнения, связанные с поражением органов-мишеней. Это тот случай, когда к хорошему привыкать сложно. Неприятные симптомы, связанные с началом терапии, обычно исчезают через пять-семь дней. Вы можете обсудить с врачом возможность постепенной адаптации, прием половинных доз препаратов, часто в этом случае помогает прием в течение несколько дней цитрамона, чая и кофе умеренной крепости. Здесь очень важна мотивация и нацеленность на результат.



Ошибка №3. Они подвержены эффекту ноцебо. Ноцебо — это противоположность плацебо. Когда вы верите, что таблетка поможет, она часто помогает, даже если в ней нет действующего вещества — это плацебо. Когда вы сосредоточились на побочных эффектах, то они наступают, даже если вы принимаете «пустышку» — это ноцебо. Очень редко разумный человек, прочитавший полностью инструкцию к гипотензивному препарату, найдет в себе смелость его принимать. Если у одного из тысячи возник побочный эффект во время клинического испытания препарата, фирма обязана про него упомянуть в инструкции. Не читайте! Правда. Инструкция пишется для врача: если препарат назначен, то взвешены гипотетические риски осложнений и необходимая польза. Если уж прочитали и испугались, не откладывайте лечение, лучше вернитесь к доктору, выскажите свои сомнения.



Ошибка №4. Они принимают то, что кому-то помогло. Подбор терапии при артериальной гипертензии строго индивидуален. Помимо уровня АД, надо учитывать еще много нюансов: состояние клапанного аппарата, сократительную способность сердца, сердечный ритм, сопутствующие патологии, возраст, пол, риски сердечно-сосудистых осложнений. Не выбирайте и не корректируйте терапию самостоятельно!



Ошибка №5. Они выбирают дженерики. Это вообще самый горячий вопрос современной медицины, особенно сейчас, когда в рецептах указывается только действующее вещество, а не название препарата. Часто продавец в аптеке предлагает аналог, если в наличии нет необходимого лекарства. Действующее вещество одно, но вспомогательные вещества в оригинале и в дженериках могут быть разными, как и реакция организма на них. На первый месяц лечения старайтесь купить месячные упаковки именно тех препаратов, которые написал врач. При повторном визите уточните возможность альтернативы и покупки экономичных упаковок большего объема. Ошибка №6. Они думают, что для здоровья достаточно таблеток Это ошибочное мнение. Ваш образ жизни — неотъемлемая часть терапии. Если вы хотите со временем начать принимать меньшие дозы препаратов, отказаться от медикаментов, то соблюдайте ЗОЖ: больше двигайтесь, меньше ешьте жирного, сладкого и соленого, не курите, избегайте недосыпа, следите за весом… Банально, да. Но существует доказанная эффективность этих мер, а побочные эффекты от них равны нулю.



Читайте также: Медики рассказали, какие продукты нужно есть гипертоникам



Ошибка №7. Они переходят на ЗОЖ слишком резко. Выйдя из кабинета врача, вы полны решимости изменить свой образ жизни. Сразу садитесь на жесткую диету, начинаете ходить в спортзал почти каждый день… Результат есть! Снижение веса, снижение дозы препаратов. Вот он, долгожданный миг победы духа над телом! И в этот момент вы срываетесь. Слишком жесткие ограничения трудно выдерживать всю жизнь. Как только цель достигнута, мотивация снижается — и вы попадаете в замкнутый круг, причем каждый переход на жесткий график, а потом каждый срыв сопровождается стрессом (который сам по себе повышает все риски для гипертоника). Так что меняйтесь постепенно, ставьте долгосрочные цели, настраивайтесь, что изменения навсегда, а не на несколько месяцев. Увеличение физической активности, соблюдение диеты, снижение веса, прекращение курения — это в любом возрасте обязательное дополнение к эффективному гипотензивному лечению. А поддержать мотивацию помогают регулярные визиты к врачу, которому вы доверяете. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Нельзя заниматься самолечением и надеяться только на таблетки, если Вы страдаете гипертонией. Бывает, что мы живем с каким-то заболеванием, не ощущая его симптомов. Тогда хотя бы понятно, почему мы не предпринимаем эффективных действий по спасению себя от печального исхода. Но случается, что даже зная о диагнозе, мы ведем себя… Странно. Вот семь типичных ошибок, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf Ошибка №1. Они пьют таблетки, только пока им плохо. При нормализации давления и улучшении самочувствия кажется, что можно перестать принимать лекарства. Вы делаете паузу — и действительно, в течение нескольких дней, а иногда и недель, все стабильно хорошо. Зачем себя «травить»? Но должна предупредить: самая частая причина осложненных гипертонических кризов — самостоятельный отказ от гипотензивных препаратов. Это ошибка в разы повышает риск мозгового инсульта и кровоизлияние в сетчатку глаза.Ошибка №2. Они считают, что врач ошибся. Такой вариант нельзя полностью исключить. Но чаще дело в том, что на первом этапе лечения при нормализации АД самочувствие ухудшается — и это нормально. Дело в том, что пока вы собирались дойти до врача и узнать свой диагноз (иногда люди набираются решимости месяцами), организм адаптировался к стабильно высокому уровню артериального давления. И при снижении его до нормы возникает слабость, головокружение, сонливость. На этом этапе многие перестают принимать препараты — и наступает мнимое улучшение самочувствия. Вера в то, что повышенное давление ваша «норма», и не надо с ним бороться, проходит, как только появляются осложнения, связанные с поражением органов-мишеней. Это тот случай, когда к хорошему привыкать сложно. Неприятные симптомы, связанные с началом терапии, обычно исчезают через пять-семь дней. Вы можете обсудить с врачом возможность постепенной адаптации, прием половинных доз препаратов, часто в этом случае помогает прием в течение несколько дней цитрамона, чая и кофе умеренной крепости. Здесь очень важна мотивация и нацеленность на результат.Ошибка №3. Они подвержены эффекту ноцебо. Ноцебо — это противоположность плацебо. Когда вы верите, что таблетка поможет, она часто помогает, даже если в ней нет действующего вещества — это плацебо. Когда вы сосредоточились на побочных эффектах, то они наступают, даже если вы принимаете «пустышку» — это ноцебо. Очень редко разумный человек, прочитавший полностью инструкцию к гипотензивному препарату, найдет в себе смелость его принимать. Если у одного из тысячи возник побочный эффект во время клинического испытания препарата, фирма обязана про него упомянуть в инструкции. Не читайте! Правда. Инструкция пишется для врача: если препарат назначен, то взвешены гипотетические риски осложнений и необходимая польза. Если уж прочитали и испугались, не откладывайте лечение, лучше вернитесь к доктору, выскажите свои сомнения.Ошибка №4. Они принимают то, что кому-то помогло. Подбор терапии при артериальной гипертензии строго индивидуален. Помимо уровня АД, надо учитывать еще много нюансов: состояние клапанного аппарата, сократительную способность сердца, сердечный ритм, сопутствующие патологии, возраст, пол, риски сердечно-сосудистых осложнений. Не выбирайте и не корректируйте терапию самостоятельно!Ошибка №5. Они выбирают дженерики. Это вообще самый горячий вопрос современной медицины, особенно сейчас, когда в рецептах указывается только действующее вещество, а не название препарата. Часто продавец в аптеке предлагает аналог, если в наличии нет необходимого лекарства. Действующее вещество одно, но вспомогательные вещества в оригинале и в дженериках могут быть разными, как и реакция организма на них. На первый месяц лечения старайтесь купить месячные упаковки именно тех препаратов, которые написал врач. При повторном визите уточните возможность альтернативы и покупки экономичных упаковок большего объема. Ошибка №6. Они думают, что для здоровья достаточно таблеток Это ошибочное мнение. Ваш образ жизни — неотъемлемая часть терапии. Если вы хотите со временем начать принимать меньшие дозы препаратов, отказаться от медикаментов, то соблюдайте ЗОЖ: больше двигайтесь, меньше ешьте жирного, сладкого и соленого, не курите, избегайте недосыпа, следите за весом… Банально, да. Но существует доказанная эффективность этих мер, а побочные эффекты от них равны нулю.Ошибка №7. Они переходят на ЗОЖ слишком резко. Выйдя из кабинета врача, вы полны решимости изменить свой образ жизни. Сразу садитесь на жесткую диету, начинаете ходить в спортзал почти каждый день… Результат есть! Снижение веса, снижение дозы препаратов. Вот он, долгожданный миг победы духа над телом! И в этот момент вы срываетесь. Слишком жесткие ограничения трудно выдерживать всю жизнь. Как только цель достигнута, мотивация снижается — и вы попадаете в замкнутый круг, причем каждый переход на жесткий график, а потом каждый срыв сопровождается стрессом (который сам по себе повышает все риски для гипертоника). Так что меняйтесь постепенно, ставьте долгосрочные цели, настраивайтесь, что изменения навсегда, а не на несколько месяцев. Увеличение физической активности, соблюдение диеты, снижение веса, прекращение курения — это в любом возрасте обязательное дополнение к эффективному гипотензивному лечению. А поддержать мотивацию помогают регулярные визиты к врачу, которому вы доверяете.



