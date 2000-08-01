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Назван самый простой способ быстрого засыпания
С помощью простой дыхательной техники 4-7-8 можно быстро заснуть.
Если каждый вечер ты думаешь, как быстрее заснуть, о чем думать перед сном, как правильно дышать, то этот метод быстрого засыпания именно для тебя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Этот метод разработали в Древней Индии в рамках изучения практики медитации. Однако этот способ позволял не спать, а впадать в состояние, близкое к трансу. После этого ученые под руководством доктора Эндрю Вейла из Гарвардского университета усовершенствовали методику быстрого засыпания.
Об этом способе борьбы с бессонницей говорят многие врачи, и ученые и называют его одним из самых эффективных.
Метод быстрого засыпания
К тому же, выполнять его очень просто. Сначала нужно удобно устроиться в постели и вдыхать через нос в течение 4 секунд. Затем нужно задержать дыхание на 7 секунд, затем 8 секунд медленно выдыхать ртом. Дышать по такой схеме нужно до тех пор, пока вы не заснете.
Принцип действия такой техники заключается в том, что дыхание в циклическом ритме помогает успокоить нервную систему. Это древняя техника, которую индийские йоги использовали при медитации, чтобы достичь максимально расслабленного состояния.
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Более того, вы можете использовать систему 4-7-8 в течение дня. Если вам нужно выступить на публике, вас ждет сложный разговор с начальством, вы нервничаете перед встречей, ожидаете в очереди перед кабинетом стоматолога или по какой-то другой причине испытываете стресс, попробуйте подышать по этой методике.
Если каждый вечер ты думаешь, как быстрее заснуть, о чем думать перед сном, как правильно дышать, то этот метод быстрого засыпания именно для тебя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Этот метод разработали в Древней Индии в рамках изучения практики медитации. Однако этот способ позволял не спать, а впадать в состояние, близкое к трансу. После этого ученые под руководством доктора Эндрю Вейла из Гарвардского университета усовершенствовали методику быстрого засыпания.
Об этом способе борьбы с бессонницей говорят многие врачи, и ученые и называют его одним из самых эффективных.
Метод быстрого засыпания
К тому же, выполнять его очень просто. Сначала нужно удобно устроиться в постели и вдыхать через нос в течение 4 секунд. Затем нужно задержать дыхание на 7 секунд, затем 8 секунд медленно выдыхать ртом. Дышать по такой схеме нужно до тех пор, пока вы не заснете.
Принцип действия такой техники заключается в том, что дыхание в циклическом ритме помогает успокоить нервную систему. Это древняя техника, которую индийские йоги использовали при медитации, чтобы достичь максимально расслабленного состояния.
Читайте также: Врачи рассказали, чем можно заразиться в бассейне
Более того, вы можете использовать систему 4-7-8 в течение дня. Если вам нужно выступить на публике, вас ждет сложный разговор с начальством, вы нервничаете перед встречей, ожидаете в очереди перед кабинетом стоматолога или по какой-то другой причине испытываете стресс, попробуйте подышать по этой методике.
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