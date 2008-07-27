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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали еще один фактор возникновения диабета

Врачи назвали еще один фактор возникновения диабетаВсего двух недель без тренировок может быть достаточно, чтобы спровоцировать развитие диабета у тучных людей, находящихся в группе риска.

Как показали наблюдения Университета Макмастера, уровень сахара в крови повышается у людей, совершающих менее 1000 шагов в день на протяжении 14 дней, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua.

У них начинает развиваться инсулиновая резистентность. И, что важно, негативные эффекты могут долго сохраняться. То есть банальное восстановление уровня активности не спасет. Концентрация сахара оставалась повышенной, даже когда человек возвращался к нормальному уровню физической активности.

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По словам врачей, проблема особенно актуальна для пациентов, вынужденных соблюдать постельный режим. Медики подчеркивают: диабет повышает риск болезней сердца, инсульта и рака. Также он может вызвать потерю зрения, привести к ампутации из-за незаживающих язв. Кстати, ранее проводившееся исследование показало, что требуется несколько дней без физической активности для снижения мышечных объемов и силы. Теперь сюда прибавляется еще и повышение риска развития диабета.
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 Теги: тренировки, физическая активность, диабет

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Сегодня, 09:26 » Автор: Алена Шимко
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