» » Медики: Instagram провоцирует серьезные проблемы с женским здоровьем
Раздел: Медицина  
0

Медики: Instagram провоцирует серьезные проблемы с женским здоровьем

Медики: Instagram провоцирует серьезные проблемы с женским здоровьемПользование Инстаграмом приводит к возникновению у женщин серьезных проблем со здоровьем.

Все из-за увлечения популярными диетами и "здоровым образом жизни", которые активно рекламируются в этой соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.

Исследования показывают, что ни одно другое интернет-сообщество не оказывает столь сильного влияния, как Инстаграм. Пишет известное британское издание Dailymail.

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пользователям Инстаграма грозит развитие нервной орторексии — болезненной одержимости здоровым питанием. Люди, страдающие этим расстройством, сильно ограничивают себя в выборе пищи, что приводит к возникновению в их организме дефицита жизненно важных элементов. Чаще всего пользователи этой соцсети отказываются от мяса, рыбы, глютена, молочных продуктов, зерновых и сахара.

Как объясняют ученые, главная проблема заключается в том, что, начитавшись постов про "правильное питание", люди начинают вдаваться в крайности.

Читайте также: У Джамалы серьезные проблемы со здоровьем
Так, согласно результатам исследования, в организме большинства женщин в возрасте от 20 до 30 лет не хватает 7 из 8 полезных минералов, в частности калия, магния, меди, йода, железа, кальция. Последствиями такого дефицита является ослабление иммунной системы, хроническая усталость, ломкость костей, проблемы с мышцами и даже бесплодие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, здоровье, женщины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:27 » Автор: Алена Шимко
     185
     0

Похожие новости по теме

Instagram назвали очень опасным для здоровья Instagram назвали очень опасным для здоровья

Женщины после 20 и 30 имеют в своем организме нехватку ключевых минералов вроде калия.

Названы основные симптомы дефицита кальция в организме Названы основные симптомы дефицита кальция в организме

На эти признаки следует обратить внимание.

Симптомы, указывающие на дефицит калия в организме Симптомы, указывающие на дефицит калия в организме

Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца.

Названа причина, сокращающая продолжительность жизни большинства мужчин Названа причина, сокращающая продолжительность жизни большинства мужчин

Оказывается, мужчины чаще имеют проблемы со здоровьем из-за курения, нежели женщины.

ТОП-7 проблем со здоровьем при похудении ТОП-7 проблем со здоровьем при похудении

Специалисты отмечают, что резкое изменение веса почти всегда грозит проблемами со здоровьем. Неправильные способы похудения могут привести к совсем неожиданным последствиям. Врачи выделил семь самых популярных из них. Почти в 90 случаях из ста у худеющих возникает какая-то их этих проблем. Падение давления и ухудшение

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх