Раздел: Медицина
Медики: Instagram провоцирует серьезные проблемы с женским здоровьем
Пользование Инстаграмом приводит к возникновению у женщин серьезных проблем со здоровьем.
Все из-за увлечения популярными диетами и "здоровым образом жизни", которые активно рекламируются в этой соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.
Исследования показывают, что ни одно другое интернет-сообщество не оказывает столь сильного влияния, как Инстаграм. Пишет известное британское издание Dailymail.
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пользователям Инстаграма грозит развитие нервной орторексии — болезненной одержимости здоровым питанием. Люди, страдающие этим расстройством, сильно ограничивают себя в выборе пищи, что приводит к возникновению в их организме дефицита жизненно важных элементов. Чаще всего пользователи этой соцсети отказываются от мяса, рыбы, глютена, молочных продуктов, зерновых и сахара.
Как объясняют ученые, главная проблема заключается в том, что, начитавшись постов про "правильное питание", люди начинают вдаваться в крайности.
Читайте также: У Джамалы серьезные проблемы со здоровьем
Так, согласно результатам исследования, в организме большинства женщин в возрасте от 20 до 30 лет не хватает 7 из 8 полезных минералов, в частности калия, магния, меди, йода, железа, кальция. Последствиями такого дефицита является ослабление иммунной системы, хроническая усталость, ломкость костей, проблемы с мышцами и даже бесплодие.
Все из-за увлечения популярными диетами и "здоровым образом жизни", которые активно рекламируются в этой соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газета.ua.
Исследования показывают, что ни одно другое интернет-сообщество не оказывает столь сильного влияния, как Инстаграм. Пишет известное британское издание Dailymail.
Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что пользователям Инстаграма грозит развитие нервной орторексии — болезненной одержимости здоровым питанием. Люди, страдающие этим расстройством, сильно ограничивают себя в выборе пищи, что приводит к возникновению в их организме дефицита жизненно важных элементов. Чаще всего пользователи этой соцсети отказываются от мяса, рыбы, глютена, молочных продуктов, зерновых и сахара.
Как объясняют ученые, главная проблема заключается в том, что, начитавшись постов про "правильное питание", люди начинают вдаваться в крайности.
Читайте также: У Джамалы серьезные проблемы со здоровьем
Так, согласно результатам исследования, в организме большинства женщин в возрасте от 20 до 30 лет не хватает 7 из 8 полезных минералов, в частности калия, магния, меди, йода, железа, кальция. Последствиями такого дефицита является ослабление иммунной системы, хроническая усталость, ломкость костей, проблемы с мышцами и даже бесплодие.
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