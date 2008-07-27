Медики: Instagram провоцирует серьезные проблемы с женским здоровьем

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Специалисты отмечают, что резкое изменение веса почти всегда грозит проблемами со здоровьем. Неправильные способы похудения могут привести к совсем неожиданным последствиям. Врачи выделил семь самых популярных из них. Почти в 90 случаях из ста у худеющих возникает какая-то их этих проблем. Падение давления и ухудшение