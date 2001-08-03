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Раздел: Медицина  
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Медики назвали лучший фрукт для укрепления иммунитета

Медики назвали лучший фрукт для укрепления иммунитетаДля укрепления здоровья сердца и усиления иммунной системы эксперты рекомендуют употреблять груши.

В них содержатся вещества, оказывающие мощное действие в отношении белых кровяных клеток, из-за чего человек реже болеет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

По словам научных экспертов, груши способствуют похудению: в них содержится множество волокон, переваривание которых вынужденно продлевается, сохраняя тем самым чувство сытости в течение длительного времени. Именно за счет высокого уровня волокон эти фрукты улучшают состояние крови и укрепляют сердечную мышцу – благодаря их действию уменьшается концентрация холестерина в крови, организм активнее освобождается от желчных кислот.

«Груши из-за высокого содержания в них пектина, положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, помогая тем самым почкам и печени. А еще эти фрукты богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усвоение кровью, включая железо», - пояснили специалисты.

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Помимо этого груши содержат большое количество витамина C, являющегося мощным антиоксидантом, который усиливает действие белых кровяных клеток. Любителей груш отличает крепкий иммунитет. Также, благодаря обилию витамина С в грушах, их употребление активирует выработку коллагена - структурного белка, важного для здоровья суставов и молодости кожи. По словам медиков, груши эффективны при борьбе с болью от артрита.
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 Теги: медики, фрукт

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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