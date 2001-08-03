Раздел: Медицина
Медики назвали лучший фрукт для укрепления иммунитета
Для укрепления здоровья сердца и усиления иммунной системы эксперты рекомендуют употреблять груши.
В них содержатся вещества, оказывающие мощное действие в отношении белых кровяных клеток, из-за чего человек реже болеет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
По словам научных экспертов, груши способствуют похудению: в них содержится множество волокон, переваривание которых вынужденно продлевается, сохраняя тем самым чувство сытости в течение длительного времени. Именно за счет высокого уровня волокон эти фрукты улучшают состояние крови и укрепляют сердечную мышцу – благодаря их действию уменьшается концентрация холестерина в крови, организм активнее освобождается от желчных кислот.
«Груши из-за высокого содержания в них пектина, положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, помогая тем самым почкам и печени. А еще эти фрукты богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усвоение кровью, включая железо», - пояснили специалисты.
Читайте также: Диетологи назвали лучший фрукт для быстрого похудения
Помимо этого груши содержат большое количество витамина C, являющегося мощным антиоксидантом, который усиливает действие белых кровяных клеток. Любителей груш отличает крепкий иммунитет. Также, благодаря обилию витамина С в грушах, их употребление активирует выработку коллагена - структурного белка, важного для здоровья суставов и молодости кожи. По словам медиков, груши эффективны при борьбе с болью от артрита.
В них содержатся вещества, оказывающие мощное действие в отношении белых кровяных клеток, из-за чего человек реже болеет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
По словам научных экспертов, груши способствуют похудению: в них содержится множество волокон, переваривание которых вынужденно продлевается, сохраняя тем самым чувство сытости в течение длительного времени. Именно за счет высокого уровня волокон эти фрукты улучшают состояние крови и укрепляют сердечную мышцу – благодаря их действию уменьшается концентрация холестерина в крови, организм активнее освобождается от желчных кислот.
«Груши из-за высокого содержания в них пектина, положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, помогая тем самым почкам и печени. А еще эти фрукты богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усвоение кровью, включая железо», - пояснили специалисты.
Читайте также: Диетологи назвали лучший фрукт для быстрого похудения
Помимо этого груши содержат большое количество витамина C, являющегося мощным антиоксидантом, который усиливает действие белых кровяных клеток. Любителей груш отличает крепкий иммунитет. Также, благодаря обилию витамина С в грушах, их употребление активирует выработку коллагена - структурного белка, важного для здоровья суставов и молодости кожи. По словам медиков, груши эффективны при борьбе с болью от артрита.
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