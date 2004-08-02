Медики объяснили, почему есть мороженное в жару опасно для жизни

Ученые предостерегают о скрытой смертельной угрозе для здоровья такого популярного летом лакомства, как мороженое.



Самым опасным по их мнению может оказаться употребление продукта, который был повторно заморожен, передает



Разморозка мороженого может произойти при временном отключении электроэнергии во время хранения в морозильных камерах или же при неправильной транспортировке.



Если подтаявшее мороженое замораживается вновь, оно может оказаться источником патогенных микроорганизмов - кишечной палочки, сальмонеллы, листерии. В тех случаях, когда после съеденного мороженого возникают боли в желудке и тошнота, а также повышается температура тела, - нужно немедленно вызывать скорую помощь.



Кроме этого, употребление холодного лакомства в жару может вызывать сосудистый спазм, при котором вены и артерии сначала расширяются, а затем сужаются. Как минимум это способно приводить к головным болям.



В очень жаркую погоду лучше помогать своему организму не мороженым, а гидратацией, то есть употреблением достаточного количества воды, дают совет врачи. По их словам, мороженое не обеспечивает тело желанной прохладой, при его употреблении мозг получает сигнал о достижении комфортной температуры, но этот эффект длится лишь короткое время.



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Связан с мороженым и другой негативный эффект. Медики заявляют, что попытки снизить температуру организма ведут к тому, что человек потребляет меньше жидкости, а в жару это очень вредно. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Самым опасным по их мнению может оказаться употребление продукта, который был повторно заморожен, передает Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.com.ua Разморозка мороженого может произойти при временном отключении электроэнергии во время хранения в морозильных камерах или же при неправильной транспортировке.Если подтаявшее мороженое замораживается вновь, оно может оказаться источником патогенных микроорганизмов - кишечной палочки, сальмонеллы, листерии. В тех случаях, когда после съеденного мороженого возникают боли в желудке и тошнота, а также повышается температура тела, - нужно немедленно вызывать скорую помощь.Кроме этого, употребление холодного лакомства в жару может вызывать сосудистый спазм, при котором вены и артерии сначала расширяются, а затем сужаются. Как минимум это способно приводить к головным болям.В очень жаркую погоду лучше помогать своему организму не мороженым, а гидратацией, то есть употреблением достаточного количества воды, дают совет врачи. По их словам, мороженое не обеспечивает тело желанной прохладой, при его употреблении мозг получает сигнал о достижении комфортной температуры, но этот эффект длится лишь короткое время.Связан с мороженым и другой негативный эффект. Медики заявляют, что попытки снизить температуру организма ведут к тому, что человек потребляет меньше жидкости, а в жару это очень вредно.



