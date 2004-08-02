Раздел: Медицина
Эти напитки заряжают энергией на весь день
Многие из нас начинают свой день с чашечки ароматного, крепкого кофе.
Кроме своих полезных свойств, кофе имеет и негативные последствия для организма, если слишком часто им увлекаться. Возможно, стоит перейти на более щадящие напитки, которые помогут взбодриться и зарядят вас энергией на целый день. передает Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красота.
Вода с медом и лимоном
Такой напиток не только надолго придаст вам бодрости и сил, но и укрепит иммунитет, а также ускорит обмен веществ, способствуя похудению. Для улучшения пищеварения вода обязательно должна быть теплой, холодная может спровоцировать боль в желудке.
Зеленый чай с жасмином
Хорошей альтернативой кофе является зеленый чай с жасмином. Он также обладает тонизирующим эффектом, но кроме этого, содержит антиоксиданты, которые повышают иммунитет, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
Гранатовый сок
Этот сок содержит огромный комплекс витаминов и различных микроэлементов: калий, магний, железо, фосфор, кальций, натрий, дубильные вещества. Напиток улучшает память, работоспособность, обеспечивает прилив сил и бодрости, укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Имбирный чай
Если кофе придает бодрости на короткий период времени, а затем вы вновь чувствуете упадок сил и сонливость и вынуждены выпивать вторую чашку ароматного напитка, имбирный чай обладает более длительным тонизирующим эффектом. Чай из имбиря улучшает кровообращение, повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм.
Какао
Выпивая с утра какао, вы зарядитесь энергией и хорошим настроением на весь день. Можно добавить также специи: корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех. Кроме того, напиток надолго дает чувство насыщения и вы не будете голодны до обеда.
Цикорий
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Этот вкусный напиток придает бодрости и сил, и в то же время действует на нервную систему успокаивающе, не вызывая тахикардии, чего не скажешь о кофе. Такой эффект достигается благодаря витаминам группы В, которые содержит цикорий.
Кроме своих полезных свойств, кофе имеет и негативные последствия для организма, если слишком часто им увлекаться. Возможно, стоит перейти на более щадящие напитки, которые помогут взбодриться и зарядят вас энергией на целый день. передает Хроника.инфо со ссылкой на Здоровье и Красота.
Вода с медом и лимоном
Такой напиток не только надолго придаст вам бодрости и сил, но и укрепит иммунитет, а также ускорит обмен веществ, способствуя похудению. Для улучшения пищеварения вода обязательно должна быть теплой, холодная может спровоцировать боль в желудке.
Зеленый чай с жасмином
Хорошей альтернативой кофе является зеленый чай с жасмином. Он также обладает тонизирующим эффектом, но кроме этого, содержит антиоксиданты, которые повышают иммунитет, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами.
Гранатовый сок
Этот сок содержит огромный комплекс витаминов и различных микроэлементов: калий, магний, железо, фосфор, кальций, натрий, дубильные вещества. Напиток улучшает память, работоспособность, обеспечивает прилив сил и бодрости, укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Имбирный чай
Если кофе придает бодрости на короткий период времени, а затем вы вновь чувствуете упадок сил и сонливость и вынуждены выпивать вторую чашку ароматного напитка, имбирный чай обладает более длительным тонизирующим эффектом. Чай из имбиря улучшает кровообращение, повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему и улучшает метаболизм.
Какао
Выпивая с утра какао, вы зарядитесь энергией и хорошим настроением на весь день. Можно добавить также специи: корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех. Кроме того, напиток надолго дает чувство насыщения и вы не будете голодны до обеда.
Цикорий
Читайте также: Как заряжают одну из самых мощных авиационных пушек в мире. Видео
Этот вкусный напиток придает бодрости и сил, и в то же время действует на нервную систему успокаивающе, не вызывая тахикардии, чего не скажешь о кофе. Такой эффект достигается благодаря витаминам группы В, которые содержит цикорий.
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