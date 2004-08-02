» » Названы продукты, которые спасут от депрессии
Раздел: Медицина  
0

Названы продукты, которые спасут от депрессии

Названы продукты, которые спасут от депрессииПродукты питания с высоким содержанием пищевых волокон уменьшают уровень стресса в организме

Употребление продуктов питания с высоким содержанием волокон уменьшает уровень стресса и даже может не дать пище или бактериям протечь из кишечника в кровоток. К такому выводу пришли исследователи из University College Cork, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Продукты питания с высоким содержанием пищевых волокон уменьшают уровень стресса в организме и не дают пище и бактериям протекать из кишечника в кровь, как выяснили исследователи. Связь между бактериями в нашем теле и нашим поведением, особенно, тревожностью и стрессом, это достаточно популярная область для научных исследований. Продукты питания с высоким содержанием волокон вроде фруктов, овощей и цельнозерновых являются основным источником субстанцией под названием короткоцепочечные жирные кислоты в нашем организме.

Исследователи выяснили, что в течение длительного периода времени низкий уровень этих жирных кислот делает кишечник менее эффективным и более «протекающим». В результате, стенки кишечника дают возможность непереваренным частицам пищи, бактериям и микробам проникать в кровоток, что способствует устойчивым воспалительным процессам. Исследования на мышах показали, что если в диете содержится достаточное количество пищевых волокон, то грызуны демонстрируют меньшую тревожность и депрессивные симптомы, они являются более социальными и проявляют хорошие когнитивные навыки.

Читайте также: Эти народные средства спасут от депрессии

Выводы исследования позволяют предположить, что короткоцепочечные жирные кислоты оказывают воздействие на мозг в плане снижения уровня тревожности и депрессии. Они также защищают кишечник от опасных протечек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: продукты, депрессия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:38 » Автор: Татьяна Ларина
     307
     0

Похожие новости по теме

Названы продукты, снижающие риск развития рака Названы продукты, снижающие риск развития рака

Необходимо есть продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

Эти продукты помогут снизить риск онкологии Эти продукты помогут снизить риск онкологии

Их стоит включить в свой рацион.

Эти продукты спасут ваш кишечник от тяжелых заболеваний Эти продукты спасут ваш кишечник от тяжелых заболеваний

Продукты, которые обладают необычным свойством защиты.

Эти жирные продукты желательно включить в ежедневный рацион Эти жирные продукты желательно включить в ежедневный рацион

В последнее время эксперты в области здорового питания перестали пугать нас рассказами об опасности продуктов с высоким содержанием жира.

Эти продукты особенно полезны для здоровья желудка Эти продукты особенно полезны для здоровья желудка

Продукты с высоким содержанием клетчатки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх