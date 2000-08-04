Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем опасен полный отказ от алкоголя
Ученые выявили, как употребление алкогольных напитков влияет на шансы появления деменции в старости
Британские ученые вновь радуют своими исследованиями. На этот раз исследовательница Северин Сабия опубликовала статью о том, что полный отказ от алкоголя повышает шансы на старческое слабоумие, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По словам Северин, данные для этого исследования собирались в течение 23 лет, а количество участников превышает 9 тысяч человек. Суть этой работы в том, чтобы выявить, как влияет потребление алкоголя в среднем возрасте на шансы проявления деменции в старости.
Согласно результатам, старческому слабоумию больше всего подвергнуты те люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками, и выпивают в среднем больше 112 грамм спирта (в различных напитках, например это равняется 14 бокалам вина) в неделю. Их шансы пострадать от деменции на 40% выше, чем у остальных людей. Ученая добавила, что за каждые дополнительные 56 грамм, шансы увеличиваются на 17%.
Однако исследование также выявило, что абсолютное воздержание от алкоголя – это тоже плохо. Больше всего шансов остаться в здравом уме в пожилом возрасте у тех людей, кто употреблял спиртное в умеренных дозах.
Читайте также: Медики рассказали, как реагирует организм на полный отказ от алкоголя
Сабия объясняет это тем, что в малых дозах алкоголь полезен для здоровья – он положительно сказывается на сердечнососудистой системе и улучшает кровообращение, а это, в свою очередь, улучшает работу мозга.
Британские ученые вновь радуют своими исследованиями. На этот раз исследовательница Северин Сабия опубликовала статью о том, что полный отказ от алкоголя повышает шансы на старческое слабоумие, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По словам Северин, данные для этого исследования собирались в течение 23 лет, а количество участников превышает 9 тысяч человек. Суть этой работы в том, чтобы выявить, как влияет потребление алкоголя в среднем возрасте на шансы проявления деменции в старости.
Согласно результатам, старческому слабоумию больше всего подвергнуты те люди, которые злоупотребляют алкогольными напитками, и выпивают в среднем больше 112 грамм спирта (в различных напитках, например это равняется 14 бокалам вина) в неделю. Их шансы пострадать от деменции на 40% выше, чем у остальных людей. Ученая добавила, что за каждые дополнительные 56 грамм, шансы увеличиваются на 17%.
Однако исследование также выявило, что абсолютное воздержание от алкоголя – это тоже плохо. Больше всего шансов остаться в здравом уме в пожилом возрасте у тех людей, кто употреблял спиртное в умеренных дозах.
Читайте также: Медики рассказали, как реагирует организм на полный отказ от алкоголя
Сабия объясняет это тем, что в малых дозах алкоголь полезен для здоровья – он положительно сказывается на сердечнососудистой системе и улучшает кровообращение, а это, в свою очередь, улучшает работу мозга.
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