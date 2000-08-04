Названы продукты, способствующие развитию депрессии

Похожие новости по теме

Мужчины, которые стали отцами в раннем возрасте - страдают от послеродовой депрессии. Многие исследования оценивают риск послеродовой депрессии у матерей, но исследования в области психического здоровья отцов достаточно редки. Специалисты из школы медицины Фейнберг в Северо-Западном университете обнаружили, что мужчины,