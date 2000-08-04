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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, способствующие развитию депрессии

Названы продукты, способствующие развитию депрессии Новое исследование удивило своими результатами.

Рацион, включающий белый хлеб и рис, может увеличивать риск развития депрессии среди женщин пожилого возраста, предполагает исследование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Тем не менее, цельнозерновые продукты, такие как злаки и овощи, помогают такой риск снизить.

Продукты высокой степени очистки вызывают резкое увеличение уровня сахара в крови - заставляют организм вырабатывать больше гормона инсулина, который помогает расщеплять глюкозу. Однако данный процесс может вызывать симптомы депрессии, согласно новому исследованию.

Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале клинического питания, могут проложить путь к появлению новых методов предотвращения и лечения депрессии посредством изменений в питании.

Примерно каждый третий из ста жителей Британии страдает депрессией. В ходе исследования с участием более 70 000 женщин в период менопаузы ученые обнаружили связь между употреблением углеводов высокой степени очистки и депрессией.

Во время употребления углеводов уровни сахара в крови увеличиваются до различной степени. Шкала гликемического индекса (ГИ) от 1 до 10 измеряет уровень сахара в крови после употребление пищи. Чем выше степень очистки углеводов, тем выше оценка по шкале ГИ.

Очищенные продукты, такие как белый хлеб и рис, могут провоцировать гормональную реакцию в организме, чтобы снизить уровень сахара в крови. Реакция может также вызвать или усугубить изменения настроения, усталость и другие симптомы депрессии.

Очевидная связь между повышенным значением по шкале ГИ и употреблением добавленного сахара, а также очищенных злаков, была связана с повышенным риском развития депрессии у женщин. В это же время, диеты с высоким содержанием клетчатки, цельных злаков и овощей привели к снижению риска.

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По словам ученых, понадобится провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, справедливы ли полученные результаты для женщин других возрастных групп и мужчин.
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 Теги: депрессия, продукты

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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