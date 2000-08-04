Раздел: Медицина
Найдено лекарство для эффективной терапии рака печени
Процесс способствует гибели опухолевых клеток.
Новый пептидный препарат FFW может подавлять развитие гепатоцеллюлярной карциномы или первичного рака печени. Разработчиками ноу-хау стали научные сотрудники Института рака Сингапура, пишет Хроника.инфо со ссылкой.
На сегодняшний день единственным лекарственным препаратом против гепатоцеллюлярной карциномы является Sorafenib, с использованием которого связаны неблагоприятные побочные эффекты. К тому же лекарство продлевает пациентам жизнь только на три месяца.
Сингапурские ученым опытным путем смогли установить, какой процесс способствует гибели опухолевых клеток и замедлению их движения. Они выяснили, что заморозить активность раковых клеток печени возможно, прервав взаимодействие двух белков - белка SALL4 и белка NuRD. «Сотрудничество» двух белков и провоцирует развитие данного вида рака, заявили исследователи.
Ученые разработали специальную биомолекулу, блокирующую путь взаимодействия между SALL4 и NuR, и опыты подтвердили, что подобной блокировкой можно добиться уничтожения злокачественных клеток. Биомолекула легла в основу нового препарата FFW.
Читайте также: Найдено средство против неизлечимого рака
«По сравнению с уже известными этот препарат более безопасен для здоровых клеток организма и не имеет побочных эффектов. Наши изыскания также могут быть полезны для борьбы с широким спектром твердых раковых образований и лейкемических злокачественных новообразований, связанных с деятельностью белка SALL4», - заявил глава Института рака Дэниел Тенен.
Новый пептидный препарат FFW может подавлять развитие гепатоцеллюлярной карциномы или первичного рака печени. Разработчиками ноу-хау стали научные сотрудники Института рака Сингапура, пишет Хроника.инфо со ссылкой.
На сегодняшний день единственным лекарственным препаратом против гепатоцеллюлярной карциномы является Sorafenib, с использованием которого связаны неблагоприятные побочные эффекты. К тому же лекарство продлевает пациентам жизнь только на три месяца.
Сингапурские ученым опытным путем смогли установить, какой процесс способствует гибели опухолевых клеток и замедлению их движения. Они выяснили, что заморозить активность раковых клеток печени возможно, прервав взаимодействие двух белков - белка SALL4 и белка NuRD. «Сотрудничество» двух белков и провоцирует развитие данного вида рака, заявили исследователи.
Ученые разработали специальную биомолекулу, блокирующую путь взаимодействия между SALL4 и NuR, и опыты подтвердили, что подобной блокировкой можно добиться уничтожения злокачественных клеток. Биомолекула легла в основу нового препарата FFW.
Читайте также: Найдено средство против неизлечимого рака
«По сравнению с уже известными этот препарат более безопасен для здоровых клеток организма и не имеет побочных эффектов. Наши изыскания также могут быть полезны для борьбы с широким спектром твердых раковых образований и лейкемических злокачественных новообразований, связанных с деятельностью белка SALL4», - заявил глава Института рака Дэниел Тенен.
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