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Раздел: Медицина  
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Найдено лекарство для эффективной терапии рака печени

Найдено лекарство для эффективной терапии рака печениПроцесс способствует гибели опухолевых клеток.

Новый пептидный препарат FFW может подавлять развитие гепатоцеллюлярной карциномы или первичного рака печени. Разработчиками ноу-хау стали научные сотрудники Института рака Сингапура, пишет Хроника.инфо со ссылкой.

На сегодняшний день единственным лекарственным препаратом против гепатоцеллюлярной карциномы является Sorafenib, с использованием которого связаны неблагоприятные побочные эффекты. К тому же лекарство продлевает пациентам жизнь только на три месяца.

Сингапурские ученым опытным путем смогли установить, какой процесс способствует гибели опухолевых клеток и замедлению их движения. Они выяснили, что заморозить активность раковых клеток печени возможно, прервав взаимодействие двух белков - белка SALL4 и белка NuRD. «Сотрудничество» двух белков и провоцирует развитие данного вида рака, заявили исследователи.

Ученые разработали специальную биомолекулу, блокирующую путь взаимодействия между SALL4 и NuR, и опыты подтвердили, что подобной блокировкой можно добиться уничтожения злокачественных клеток. Биомолекула легла в основу нового препарата FFW.

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«По сравнению с уже известными этот препарат более безопасен для здоровых клеток организма и не имеет побочных эффектов. Наши изыскания также могут быть полезны для борьбы с широким спектром твердых раковых образований и лейкемических злокачественных новообразований, связанных с деятельностью белка SALL4», - заявил глава Института рака Дэниел Тенен.
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 Теги: лекарство, печень, терапия

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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