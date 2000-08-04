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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали, как похудеть быстро и с пользой для здоровья

Диетологи рассказали, как похудеть быстро и с пользой для здоровьяУченые рассказали о пользе овсянки.

Овсянка – кладязь витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.

Пользу этого продукта переоценить невозможно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Диетологи считают, что регулярное употребление этой каши благотворно влияет на похудение, помогая без вреда для организма избавиться от лишнего веса (вместе с регулярными физическими нагрузками и здоровым питанием).

Даже небольшая порция овсянки поможет минимум на пару часов забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих регулярно. А все благодаря медленному усвоению питательных веществ, содержащихся в овсянке.

Употребление этой каши также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования тромбов.

Благодаря обволакивающему и противовоспалительному действию, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и устраняет желудочные боли.

Помимо этого, овсянка понижает уровень сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню диабетиков.

Цельнозерновой овес включает антиоксиданты, очищающие организм и свободные радикалы, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологии.

Кальций и фтор, которые входят в состав овсяной каши, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин помогает устранить мышечные боли.

Овес также благоприятно влияет на работу печени, почек и щитовидной железы.

Овсянка, среди прочего, включает цинк, необходимый для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекций.

Магний улучшает работу нервной системы, умственную деятельность, память и внимание.

Съедая тарелку овсянки за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку она способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина.

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Добавим, что овсянка противопоказана больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена.
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 Теги: овсянка, похудение

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Сегодня, 11:17 » Автор: Ирина Шевченко
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