Диетологи рассказали, как похудеть быстро и с пользой для здоровья

Ученые рассказали о пользе овсянки.



Овсянка – кладязь витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.



Пользу этого продукта переоценить невозможно, пишет



Диетологи считают, что регулярное употребление этой каши благотворно влияет на похудение, помогая без вреда для организма избавиться от лишнего веса (вместе с регулярными физическими нагрузками и здоровым питанием).



Даже небольшая порция овсянки поможет минимум на пару часов забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих регулярно. А все благодаря медленному усвоению питательных веществ, содержащихся в овсянке.



Употребление этой каши также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования тромбов.



Благодаря обволакивающему и противовоспалительному действию, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и устраняет желудочные боли.



Помимо этого, овсянка понижает уровень сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню диабетиков.



Цельнозерновой овес включает антиоксиданты, очищающие организм и свободные радикалы, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологии.



Кальций и фтор, которые входят в состав овсяной каши, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин помогает устранить мышечные боли.



Овес также благоприятно влияет на работу печени, почек и щитовидной железы.



Овсянка, среди прочего, включает цинк, необходимый для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекций.



Магний улучшает работу нервной системы, умственную деятельность, память и внимание.



Съедая тарелку овсянки за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку она способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина.



Читайте также: Этот популярный продукт опасен для здоровья



Добавим, что овсянка противопоказана больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Овсянка – кладязь витаминов (особенно группы В), минералов, органических кислот, сложных углеводов, белка, протеина и клетчатки.Пользу этого продукта переоценить невозможно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Диетологи считают, что регулярное употребление этой каши благотворно влияет на похудение, помогая без вреда для организма избавиться от лишнего веса (вместе с регулярными физическими нагрузками и здоровым питанием).Даже небольшая порция овсянки поможет минимум на пару часов забыть о чувстве голода, которое преследует худеющих регулярно. А все благодаря медленному усвоению питательных веществ, содержащихся в овсянке.Употребление этой каши также снижает уровень холестерина, что уменьшает риск образования тромбов.Благодаря обволакивающему и противовоспалительному действию, овсянка благоприятно воздействует на стенки желудка и устраняет желудочные боли.Помимо этого, овсянка понижает уровень сахара в крови, поэтому в обязательном порядке входит в меню диабетиков.Цельнозерновой овес включает антиоксиданты, очищающие организм и свободные радикалы, которые полезны для работы сердечно-сосудистой системы, а также предупреждает развитие онкологии.Кальций и фтор, которые входят в состав овсяной каши, способствуют укреплению костей и опорно-двигательного аппарата. Биотин помогает устранить мышечные боли.Овес также благоприятно влияет на работу печени, почек и щитовидной железы.Овсянка, среди прочего, включает цинк, необходимый для поддержания иммунитета, улучшения обмена веществ, а также защиты от инфекций.Магний улучшает работу нервной системы, умственную деятельность, память и внимание.Съедая тарелку овсянки за завтраком, можно нормализовать ночной сон, поскольку она способствует увеличению выработки серотонина и мелатонина.Добавим, что овсянка противопоказана больным целиакией, характеризующейся непереносимостью глютена.



