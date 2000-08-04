» » Названы признаки, помогающие распознать рак на ранней стадии
Раздел: Медицина  
0

Названы признаки, помогающие распознать рак на ранней стадии

Названы признаки, помогающие распознать рак на ранней стадии При появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу.

Даже если некоторые болезни кажутся невинными, но не проходят, то нужно найти их причину. Онкопатология долго развивается незаметно. А когда уже дает симптомы, то часто предполагают совершенно другие заболевания, что затрудняет диагностику, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на medicinaportal.com.

Всегда опасна болезнь, которая появляется внезапно и после лечения не проходит. Не стоит спешить делать вывод, что это сигнал о раке, но чем быстрее узнаете диагноз, тем выше шансы на успешную терапию. Какие симптомы должны насторожить?

Похудение
Тревожный сигнал — это снижение веса на 10 процентов или более в течение полугода, если это не связано с изменением образа жизни, диетой, активностью и т. д. Много раков может начинаться таким образом, поэтому вместе с врачом нужно искать причины немотивированного похудения.

Утолщение в груди
Когда обнаружили уплотнение под пальцами, всегда надо провериться у онколога. Тревожным станет также изменение внешнего вида железы, например, ее увеличение или уменьшение, покраснение или выделения из соска. Сомнения поможет развеять исследования — маммография, УЗИ и, наконец, биопсия подозрительного утолщения.

Охриплость
Если, несмотря на лечение, она постепенно нарастает, то это может быть признаком опухоли гортани. В основном он угрожает курильщикам, они заболевают чаще, чем те, кто не курит. Если такое состояние длится дольше, чем две недели, нужно идти к ларингологу. Это может быть также симптомом рака трахеи или легких.

Кровь в стуле
Такая ситуация часто связана с геморроем, но любое кровотечение из прямой кишки должно быть проверено. Исследованием, что позволяет исключить рак, является колоноскопия. И можете сделать дома тест на скрытую кровь в кале, готовый комплект купите в аптеке.

Боли в костях
Если длятся долго, а сопровождают их постоянная усталость, головная боль, субфебрилитет, рецидивирующие инфекции в зимний период и переломы, это могут быть симптомы миеломы — рака крови. Нужно сделать анализ крови. Высокое СОЭ и выше перечисленные симптомы у пожилых людей могут указывать на эту патологию.

Кашель
Хронический, продолжающийся дольше, чем 6-8 недель, может быть симптомом болезней бронхов, придаточных пазух носа или легких, включая рак. Рентген грудной клетки позволит выяснить, что стало причиной. Ускорить визит к врачу должно недомогание, сопровождающиеся упорным кашлем, например, с выделением крови, одышкой, свистящим дыханием.

Лимфатические узлы — датчики здоровья
Они расположены по всему телу в непосредственной близости от основных органов и кровеносных сосудов. Представляют собой скопление клеток иммунной системы. Больше всего их на шее, под мышками и в паху. У здорового человека они незаметны. Но они очень отзывчивы и увеличиваются, как только что-то происходит в организме. Тогда чувствуем их пальцами под кожей в виде шишки. Это означает, что иммунная система борется с каким-то врагом.

Читайте также: Медики рассказали о нетипичных признаках инсульта

Когда лимфатические узлы увеличены или постепенно растут, это может быть сигналом какого-то рака. Первыми появляются увеличенные лимфоузлы ближе к очагу заболевания. Они становятся жесткие, неподвижные (не скользят под пальцами), но и не болят.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рак, симптомы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     271
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали главные симптомы заболевания раком Медики назвали главные симптомы заболевания раком

Рак – коварный убийца.

Медики назвали малоизвестные симптомы рака Медики назвали малоизвестные симптомы рака

Врачи поведали об признаках серьезного онкологического заболевания.

Медики назвали главные симптомы онкозаболеваний Медики назвали главные симптомы онкозаболеваний

Названы 11 первых признаков возможного заболевания раком.

Как на ранней стадии распознать онкологию Как на ранней стадии распознать онкологию

Признаки ранней стадии рака для мужчин и женщин.

Семь симптомов, которые помогут обнаружить рак на ранней стадии Семь симптомов, которые помогут обнаружить рак на ранней стадии

Существуют такие симптомы рака, при появлении которых нужно срочно обратиться к врачам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх