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Раздел: Медицина  
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Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови

Названа ягода, улучшающая зрение лучше морковиПолезные продукты, которые нужно есть в августе.

Август богат полезными и сладкие плоды, которые насыщают организм необходимыми витаминами, минералами, а также укрепляют иммунитет.

О том, что обязательно нужно есть в этом месяце, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.

Эксперты в области питания рекомендуют обратить внимание на дыню, арбуз и ежевику.

Дыня хорошо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Этот овощ способен улучшить процессы кроветворения, дыня будет особенно полезной для беременных.

Арбуз богат антиоксидантами, которые способны продлевать жизнь, защищать от возрастных изменений и рака. В арбузе содержится каротин, который известен своими свойствами - улучшением зрения. Арбуз также является отличным помощником в борьбе с избыточной массой тела.

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Ежевика - настоящий кладезь витаминов и минералов. Применение ежевики способно улучшать иммунитет и вырабатывает устойчивость к болезням мочевого пузыря, почек, суставов и сахарного диабета.
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 Теги: арбуз, польза для здоровья

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Сегодня, 14:54 » Автор: Ирина Шевченко
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