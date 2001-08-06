Раздел: Медицина
Названа ягода, улучшающая зрение лучше моркови
Полезные продукты, которые нужно есть в августе.
Август богат полезными и сладкие плоды, которые насыщают организм необходимыми витаминами, минералами, а также укрепляют иммунитет.
О том, что обязательно нужно есть в этом месяце, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
Эксперты в области питания рекомендуют обратить внимание на дыню, арбуз и ежевику.
Дыня хорошо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Этот овощ способен улучшить процессы кроветворения, дыня будет особенно полезной для беременных.
Арбуз богат антиоксидантами, которые способны продлевать жизнь, защищать от возрастных изменений и рака. В арбузе содержится каротин, который известен своими свойствами - улучшением зрения. Арбуз также является отличным помощником в борьбе с избыточной массой тела.
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Ежевика - настоящий кладезь витаминов и минералов. Применение ежевики способно улучшать иммунитет и вырабатывает устойчивость к болезням мочевого пузыря, почек, суставов и сахарного диабета.
Август богат полезными и сладкие плоды, которые насыщают организм необходимыми витаминами, минералами, а также укрепляют иммунитет.
О том, что обязательно нужно есть в этом месяце, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wworld.
Эксперты в области питания рекомендуют обратить внимание на дыню, арбуз и ежевику.
Дыня хорошо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудка. Этот овощ способен улучшить процессы кроветворения, дыня будет особенно полезной для беременных.
Арбуз богат антиоксидантами, которые способны продлевать жизнь, защищать от возрастных изменений и рака. В арбузе содержится каротин, который известен своими свойствами - улучшением зрения. Арбуз также является отличным помощником в борьбе с избыточной массой тела.
Читайте также: Медики подсказали, как похудеть без диет
Ежевика - настоящий кладезь витаминов и минералов. Применение ежевики способно улучшать иммунитет и вырабатывает устойчивость к болезням мочевого пузыря, почек, суставов и сахарного диабета.
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