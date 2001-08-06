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Раздел: Медицина  
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Врачи признали длительный сон опасным для жизни

Врачи признали длительный сон опасным для жизниУченые проанализировали данные 74 исследований.

Сон, длящийся более рекомендуемых 7-8 часов, повышает риск преждевременной смерти, установили исследователи из Килского университета в Великобритании. Работа была опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Ученые проанализировали данные 74 исследований, участниками которых стали более трех млн людей. Оказалось, что те из них, кто спал около 10 часов в день, на 30% больше были подвержены риску преждевременной смерти, чем те, кто спал около восьми. Также десятичасовой сон на 56% повышал риск смерти от инсульта и на 49% - от сердечно-сосудистых заболеваний. Плохое качество сна повышало риск развития коронарной недостаточности на 44%.

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Отклонение от существующей нормы сна, в большую или меньшую сторону, повышает риск развития болезней сердца, поясняют исследователи. Они рекомендуют врачам обращать больше внимания на качество и количество часов сна при консультации пациентов.
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 Теги: Врачи, сон

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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