» » Назван лучший продукт для профилактики онкозаболеваний
Раздел: Медицина  
0

Назван лучший продукт для профилактики онкозаболеваний

Назван лучший продукт для профилактики онкозаболеванийОбнаружено новое полезное свойство йогурта.

Профессор Сьюзан Мак Канн и ее коллеги из Университета Буффало (США) выяснили, что риск развития рака молочной железы может быть снижен благодаря употреблению йогурта.

Роль, которую молочные продукты могут играть в развитии рака, не совсем понятна, несмотря на многочисленные исследования, но, похоже, она может варьировать в зависимости от типа молочных продуктов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.

Эксперты изучали связь между видом, количеством употребляемых молочных продуктов и риском развития рака молочной железы. В ходе своих исследований они выявили обратную связь между употреблением йогурта и риском появления рака молочной железы.

В ходе изучения влияния уровня употребления различных молочных продуктов на риск развития рака молочной железы ряд исследований показал, что женщины с высокой степенью потребления молочных продуктов имеют более низкий риск рака молочной железы. В этом исследовании использовались данные, полученные от 1 941 женщин с диагнозом рака молочной железы и взятые из банка данных Института рака Роузэлла, который собирает и хранит медицинскую информацию и образцы крови от больных раком и здоровых людей. Целью исследователей была оценка специфических эффектов молочной пищи на риск развития рака в выборке из 1 237 участников. Все молочные продукты были разделены на молочные продукты в целом, молоко, йогурт, сыр с низким содержанием жира, другие сыры и сладкие молочные продукты.

После оценки нескольких вариативных факторов (возраст, раса, ИМТ, менопаузальный статус, потребление энергии) авторы обнаружили незначительное снижение (на 15%) риска развития рака молочной железы на фоне употребления молочных продуктов в целом. Такая обратная связь, с наибольшей вероятностью, объяснялась более высоким уровнем употребления йогурта. Исследователи предполагают, что более высокое потребление именно йогурта может благоприятно влиять на иммунную функцию и последующий риск развития рака. В то же время, было установлено, что более высокое потребление крем-сыра ассоциировалось с незначительным возрастанием подобного риска.

Читайте также: Медики назвали лучший фрукт для профилактики рака

Эффекты молочных продуктов оказались неоднозначны, особенно после того, как пациенты были стратифицированы по статусу рецептора эстрогена (ER), что в целом отразились на общем риске развития рака молочной железы. Так, исследователи отметили, что ими наблюдалась положительная связь между употреблением молока и риском развития ER-рака молочной железы (+ 58%). Таким образом, определенные молочные продукты могут способствовать риску развития рака молочной железы у женщин, хотя этот риск зависит от типа употребляемых молочных продуктов. Авторы призвали к дальнейшим исследованиям, чтобы подтвердить защитный потенциал йогурта в отношении рака.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: йогурт, профилактика рака

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:50 » Автор: Ирина Шевченко
     2046
     0

Похожие новости по теме

Названы лучшие продукты для профилактики рака груди Названы лучшие продукты для профилактики рака груди

Особенности питания влияют на риск развития множества заболеваний и рак молочной железы — в их числе.

Названы продукты, существенно повышающие риск рака груди Названы продукты, существенно повышающие риск рака груди

Рацион питания влияет на вероятность развития рака груди.

Названа неожиданная опасность молочных продуктов Названа неожиданная опасность молочных продуктов

Употребление сыра повышает риск развития рака груди, в то время как йогурта – понижает.

Названа одна из главных опасностей молочных продуктов Названа одна из главных опасностей молочных продуктов

Не все молочные продукты одинаково полезны – употребление некоторых повышает риск онкологии

Лучшие продукты для профилактики рака молочной железы Лучшие продукты для профилактики рака молочной железы

Каждая восьмая женщина в мире болеет раком груди.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх