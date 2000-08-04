Раздел: Медицина
Названо проверенное народное средство для профилактики рака
Это средство борется с раком, улучшает работу печень и нормализует кровообращение.
Письмо гуанабаны является одним из самых эффективных анти-канцерогенов, известных до сих пор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
В этой статье мы покажем вам удивительные преимущества листья гуанабаны и расскажем, почему они используются против рака.
В 1976 году было проведено исследование влияния гуанабаны на развитие злокачественной опухоли. Полученные результаты оставили исследователей в замешательстве и недоумении.
Было обнаружено, что стебель и листья этого растения имеют органические соединения, способные бороться с раком.
Особенно эффективным этот метод оказался при борьбе с раком, особенно толстой кишки, предстательной железы, поджелудочной железы и легких.
Свойства и преимущества для здоровья этого растения:
Помогает бороться с раком.
Уменьшает гипертонию.
Контролирует астмой.
Контролирует уровень глюкозы в крови у диабетика.
Корректирует расстройства печени.
Очищает от внутренних паразитов.
Борется с бронхитом и кашлем.
Улучшает и предотвращает плохом кровообращении.
Успокаивает и расслабляет, устраняет бессонницу.
Устраняет бактерии.
Вот как правильно использовать листья этого растения для борьбы с раком:
ингредиенты:
Один литр воды
15 листьев гуанабаны.
подготовка:
Возьмите листья гуанабаны (они могут быть свежими или сушеными), порежьте стебель на мелкие кусочки.
Поместите листья и стебли в кипящую кода и варите смесь на среднем огне в течение 30 минут.
Дайте напитку настояться, чтобы чай был сильно концентрированный, после этого отфильтруйте его.
применение:
Принимайте этот отвар 2 раза в день: утром и вечером.
Люди, которые употребляют этот чай, говорят, что после его употребления им становится очень жарко, как после химиотерапии, но без побочных эффектов.
Читайте также: Названы продукты, улучшающие память и работу мозга
Примечание:
Желательно не есть пищу за 30 минут до и после употребления напитка. Этот рецепт не рекомендуется людям, страдающим от Паркинсона и эпилепсии, а также беременным или кормящим женщинам.
Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!
Письмо гуанабаны является одним из самых эффективных анти-канцерогенов, известных до сих пор.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
В этой статье мы покажем вам удивительные преимущества листья гуанабаны и расскажем, почему они используются против рака.
В 1976 году было проведено исследование влияния гуанабаны на развитие злокачественной опухоли. Полученные результаты оставили исследователей в замешательстве и недоумении.
Было обнаружено, что стебель и листья этого растения имеют органические соединения, способные бороться с раком.
Особенно эффективным этот метод оказался при борьбе с раком, особенно толстой кишки, предстательной железы, поджелудочной железы и легких.
Свойства и преимущества для здоровья этого растения:
Помогает бороться с раком.
Уменьшает гипертонию.
Контролирует астмой.
Контролирует уровень глюкозы в крови у диабетика.
Корректирует расстройства печени.
Очищает от внутренних паразитов.
Борется с бронхитом и кашлем.
Улучшает и предотвращает плохом кровообращении.
Успокаивает и расслабляет, устраняет бессонницу.
Устраняет бактерии.
Вот как правильно использовать листья этого растения для борьбы с раком:
ингредиенты:
Один литр воды
15 листьев гуанабаны.
подготовка:
Возьмите листья гуанабаны (они могут быть свежими или сушеными), порежьте стебель на мелкие кусочки.
Поместите листья и стебли в кипящую кода и варите смесь на среднем огне в течение 30 минут.
Дайте напитку настояться, чтобы чай был сильно концентрированный, после этого отфильтруйте его.
применение:
Принимайте этот отвар 2 раза в день: утром и вечером.
Люди, которые употребляют этот чай, говорят, что после его употребления им становится очень жарко, как после химиотерапии, но без побочных эффектов.
Читайте также: Названы продукты, улучшающие память и работу мозга
Примечание:
Желательно не есть пищу за 30 минут до и после употребления напитка. Этот рецепт не рекомендуется людям, страдающим от Паркинсона и эпилепсии, а также беременным или кормящим женщинам.
Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!
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