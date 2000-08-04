» » Названо проверенное народное средство для профилактики рака
Раздел: Медицина  
0

Названо проверенное народное средство для профилактики рака

Названо проверенное народное средство для профилактики ракаЭто средство борется с раком, улучшает работу печень и нормализует кровообращение.

Письмо гуанабаны является одним из самых эффективных анти-канцерогенов, известных до сих пор.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.

В этой статье мы покажем вам удивительные преимущества листья гуанабаны и расскажем, почему они используются против рака.

В 1976 году было проведено исследование влияния гуанабаны на развитие злокачественной опухоли. Полученные результаты оставили исследователей в замешательстве и недоумении.

Было обнаружено, что стебель и листья этого растения имеют органические соединения, способные бороться с раком.

Особенно эффективным этот метод оказался при борьбе с раком, особенно толстой кишки, предстательной железы, поджелудочной железы и легких.

Свойства и преимущества для здоровья этого растения:

Помогает бороться с раком.
Уменьшает гипертонию.
Контролирует астмой.
Контролирует уровень глюкозы в крови у диабетика.
Корректирует расстройства печени.
Очищает от внутренних паразитов.
Борется с бронхитом и кашлем.
Улучшает и предотвращает плохом кровообращении.
Успокаивает и расслабляет, устраняет бессонницу.
Устраняет бактерии.

Вот как правильно использовать листья этого растения для борьбы с раком:

ингредиенты:

Один литр воды
15 листьев гуанабаны.

подготовка:

Возьмите листья гуанабаны (они могут быть свежими или сушеными), порежьте стебель на мелкие кусочки.

Поместите листья и стебли в кипящую кода и варите смесь на среднем огне в течение 30 минут.

Дайте напитку настояться, чтобы чай был сильно концентрированный, после этого отфильтруйте его.

применение:

Принимайте этот отвар 2 раза в день: утром и вечером.

Люди, которые употребляют этот чай, говорят, что после его употребления им становится очень жарко, как после химиотерапии, но без побочных эффектов.

Читайте также: Названы продукты, улучшающие память и работу мозга

Примечание:

Желательно не есть пищу за 30 минут до и после употребления напитка. Этот рецепт не рекомендуется людям, страдающим от Паркинсона и эпилепсии, а также беременным или кормящим женщинам.

Перед применением любых народных средств, обязательна консультация врача!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:12 » Автор: Ирина Шевченко
     650
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты лучше всего подходят для профилактики рака Эти продукты лучше всего подходят для профилактики рака

Рекомендуется регулярно употреблять еду из этого списка.

Названы продукты, которые борются с онкозаболеваниями Названы продукты, которые борются с онкозаболеваниями

Их нужно регулярно употреблять.

Это растение эффективно противостоит различным аллергиям Это растение эффективно противостоит различным аллергиям

Если у вас есть аллергия, то это растение может помочь вам.

Названо природное средство, Названо природное средство, "убивающее" раковые клетки

Корень одуванчика эффективен в борьбе с раком.

Пять трав, обладающих противоопухолевыми свойствами Пять трав, обладающих противоопухолевыми свойствами

Доказано, что определенные травы просто незаменимы в борьбе с раком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх