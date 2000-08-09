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Врачи рассказали, в каких случаях от грейпфрута можно умереть

Врачи рассказали, в каких случаях от грейпфрута можно умереть Этот фрукт смертельно опасен при употреблении некоторых лекарств.

Считающийся полезным, грейпфрут в то же время может оказаться смертельно опасным при употреблении с некоторыми лекарствами, сообщили специалисты Исследовательского института здоровья Лоуренса в Канаде. Опасны в такой ситуации по их мнению и плоды, и сок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Научные эксперты предостерегли о том, что при приеме с отдельными лекарствами грейпфрут может поспособствовать эффекту передозировки лекарственных веществ, поскольку обладает способностью предотвращать расщепление медпрепаратов. В частности, согласно представленным ими данным, могут быть опасными в сочетании с грейпфрутом препараты против гипертонии, рака, повышенного холестерина, в также медикаменты, которые назначаются для подавления иммунной системы после трансплантации органов.

Под влиянием грейпфрута эти лекарства не метаболизируются в кишечнике, из-за чего их концентрация в крови резко повышается. Таблетка, запиваемая грейпфрутовым соком, может влиять на организм как десять, запиваемых водой. Это происходит из-за того, что содержащиеся в грейпфруте вещества вымывают ферменты, участвующие в расщеплении лекарственных субстанций, пояснили специалисты.

«Возникающая передозировка может привести к серьезным побочным эффектам, вплоть до острой почечной недостаточности, остановки дыхания и внезапной смерти», - таково мнение ученых.

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Сами по себе грейпфруты чрезвычайно полезны. Учеными из Гарвардской медицинской школы было установлено, что эти цитрусовые способны эффективно противостоять гепатиту С – опасному вирусному заболеванию, поражающему печень человека. Помимо того грейпфруты эффективно помогает бороться с диабетом 2 типа и ожирением.
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 Теги: грейпфрут, опасность

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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