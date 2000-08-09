Раздел: Медицина
Врачи рассказали, в каких случаях от грейпфрута можно умереть
Этот фрукт смертельно опасен при употреблении некоторых лекарств.
Считающийся полезным, грейпфрут в то же время может оказаться смертельно опасным при употреблении с некоторыми лекарствами, сообщили специалисты Исследовательского института здоровья Лоуренса в Канаде. Опасны в такой ситуации по их мнению и плоды, и сок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Научные эксперты предостерегли о том, что при приеме с отдельными лекарствами грейпфрут может поспособствовать эффекту передозировки лекарственных веществ, поскольку обладает способностью предотвращать расщепление медпрепаратов. В частности, согласно представленным ими данным, могут быть опасными в сочетании с грейпфрутом препараты против гипертонии, рака, повышенного холестерина, в также медикаменты, которые назначаются для подавления иммунной системы после трансплантации органов.
Под влиянием грейпфрута эти лекарства не метаболизируются в кишечнике, из-за чего их концентрация в крови резко повышается. Таблетка, запиваемая грейпфрутовым соком, может влиять на организм как десять, запиваемых водой. Это происходит из-за того, что содержащиеся в грейпфруте вещества вымывают ферменты, участвующие в расщеплении лекарственных субстанций, пояснили специалисты.
«Возникающая передозировка может привести к серьезным побочным эффектам, вплоть до острой почечной недостаточности, остановки дыхания и внезапной смерти», - таково мнение ученых.
Читайте также: Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
Сами по себе грейпфруты чрезвычайно полезны. Учеными из Гарвардской медицинской школы было установлено, что эти цитрусовые способны эффективно противостоять гепатиту С – опасному вирусному заболеванию, поражающему печень человека. Помимо того грейпфруты эффективно помогает бороться с диабетом 2 типа и ожирением.
Считающийся полезным, грейпфрут в то же время может оказаться смертельно опасным при употреблении с некоторыми лекарствами, сообщили специалисты Исследовательского института здоровья Лоуренса в Канаде. Опасны в такой ситуации по их мнению и плоды, и сок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Научные эксперты предостерегли о том, что при приеме с отдельными лекарствами грейпфрут может поспособствовать эффекту передозировки лекарственных веществ, поскольку обладает способностью предотвращать расщепление медпрепаратов. В частности, согласно представленным ими данным, могут быть опасными в сочетании с грейпфрутом препараты против гипертонии, рака, повышенного холестерина, в также медикаменты, которые назначаются для подавления иммунной системы после трансплантации органов.
Под влиянием грейпфрута эти лекарства не метаболизируются в кишечнике, из-за чего их концентрация в крови резко повышается. Таблетка, запиваемая грейпфрутовым соком, может влиять на организм как десять, запиваемых водой. Это происходит из-за того, что содержащиеся в грейпфруте вещества вымывают ферменты, участвующие в расщеплении лекарственных субстанций, пояснили специалисты.
«Возникающая передозировка может привести к серьезным побочным эффектам, вплоть до острой почечной недостаточности, остановки дыхания и внезапной смерти», - таково мнение ученых.
Читайте также: Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
Сами по себе грейпфруты чрезвычайно полезны. Учеными из Гарвардской медицинской школы было установлено, что эти цитрусовые способны эффективно противостоять гепатиту С – опасному вирусному заболеванию, поражающему печень человека. Помимо того грейпфруты эффективно помогает бороться с диабетом 2 типа и ожирением.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
219
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
- Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
- Ситуация на Донбассе: один военный получил осколочное ранение
- Веселые твиты от людей с отменным чувством юмора
- В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
- Вся правда об украинском футболе
- Пародия на клип «Время и Стекло» покорила YouTube
- Собака, имитирующая крик динозавра, покорила Сеть
- Щодо ситуації навколо Оксани Марченко
- Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета
- Лисичанская ТЭЦ: прочитал и прослезился
- Зато тело дышит: выпущен нелепый свитер за 940 долларов
- Пропавший в зоне ООС военный погиб в бою
- Підсумки президентства Леоніда Кучми
- В Сети оригинально поставили на место любимого журналиста Путина
- Леониду Кучме – 80
- Три вопроса о границе пенсионного возраста в России
- Находчивый муж притворился мертвым, чтобы не давать жене деньги
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
Оставьте свой комментарий