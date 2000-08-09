Раздел: Медицина
Медики подсказали, как бороться с изжогой во время беременности
Необходимо избегать употребления в пищу очень холодных продуктов и блюд.
Такое счастливое время, как беременность часто сопровождается определенными неприятными симптомами, которые женщине в «интересном положении» как-то приходится устранять, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Одни будущие мамочки сталкиваются с токсикозом, другие страдают от запоров. Немалому числу женщин, ожидающих появления ребенка, приходится как-то бороться с такой проблемой, как изжога. Специалисты дают по поводу этого неприятного состояния определенный набор советов, которым должны следовать беременные.
Что нужно знать о питании
Находясь в «интересном положении», женщина должна с особым вниманием относиться к своему питанию. Продукты следует отваривать, а лучше тушить или же их можно готовить в пароварке. При приготовлении рыбы, а также мяса невысокой жирности запекание этих продуктов можно выполнять, но не следует доводить этот процесс до образования корочки.
Необходимо избегать употребления в пищу очень холодных продуктов и блюд. Также не стоит лакомиться приготовленной пищи, которая очень горячая. Изжога, часто появляющаяся у беременной, обычно является одним из обострений такого заболевания, как гастрит. При наличии этого недуга женщина должна отваривать блюда на воде или же готовить на пару, а потом протирать приготовленное блюдо. Лучше всего во избежание для себя неприятных последствий употреблять блюда в полужидком виде или же готовить их в виде пюре.
Предпочитаемые продукты
Появления изжоги помогает избежать и принятие определенных мер, направленных на снижение нагрузки на систему ЖКТ. Здесь основная рекомендация от врачей для беременных заключается во включении в свой рацион продуктов, которые легко перевариваются желудком, при этом не перегружают другие органы ЖКТ. К числу таких продуктов можно отнести молочные продукты, имеющие невысокую жирность. В этот же список попадает яйцо всмятку и сладкие фрукты, ягоды, которые обладают негрубой клетчаткой.
Во время беременности, чтобы реже сталкиваться с изжогой, следует включать в свой рацион продукты, при переваривании которых не происходит выделение в большом количестве соляной кислоты. Для того чтобы так и было, необходимо, чтобы в вашем рационе присутствовала щелочная минеральная вода без газа. Также можно употреблять такой напиток, как какао, но не крепкий. Допускается включение в свой рацион молока и сливок. Не приводит к увеличению выработки соляной кислоты и некислый творог, а также некрепкий чай со сладким вкусом. Кроме этого женщине в «интересном положении», у которой высок риск появления изжоги, следует употреблять цветную капусту, а также делать пюре из разнообразных овощей. Полезными являются и супы-пюре, особенно те, которые приготовлены из круп и овощей.
Также борьба с изжогой предполагает употребление продуктов, главный эффект которых заключается в эффективном выведении желчи. Для этого необходимо узнать о том, какие продукты, среди предлагаемых в супермаркетах, обладают мощным желчегонным действием. К их числу можно отнести растительное масло. Особенно ценным в этом плане является оливковое.
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Кроме этого нужным для беременной эффектом обладают и овощи, содержащие большое количество растительной клетчатки. К их числу относятся свекла, морковь и брокколи. Необходимость в регулярном выведении из желчного пузыря образованной желчи непосредственно в кишечник, связано с тем, что в этом случае исключается её попадание в желудок. Если она сможет добраться туда, то в определенный момент она сможет попасть в пищевод, что спровоцирует развитие такого состояния, как изжога.
Такое счастливое время, как беременность часто сопровождается определенными неприятными симптомами, которые женщине в «интересном положении» как-то приходится устранять, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Одни будущие мамочки сталкиваются с токсикозом, другие страдают от запоров. Немалому числу женщин, ожидающих появления ребенка, приходится как-то бороться с такой проблемой, как изжога. Специалисты дают по поводу этого неприятного состояния определенный набор советов, которым должны следовать беременные.
Что нужно знать о питании
Находясь в «интересном положении», женщина должна с особым вниманием относиться к своему питанию. Продукты следует отваривать, а лучше тушить или же их можно готовить в пароварке. При приготовлении рыбы, а также мяса невысокой жирности запекание этих продуктов можно выполнять, но не следует доводить этот процесс до образования корочки.
Необходимо избегать употребления в пищу очень холодных продуктов и блюд. Также не стоит лакомиться приготовленной пищи, которая очень горячая. Изжога, часто появляющаяся у беременной, обычно является одним из обострений такого заболевания, как гастрит. При наличии этого недуга женщина должна отваривать блюда на воде или же готовить на пару, а потом протирать приготовленное блюдо. Лучше всего во избежание для себя неприятных последствий употреблять блюда в полужидком виде или же готовить их в виде пюре.
Предпочитаемые продукты
Появления изжоги помогает избежать и принятие определенных мер, направленных на снижение нагрузки на систему ЖКТ. Здесь основная рекомендация от врачей для беременных заключается во включении в свой рацион продуктов, которые легко перевариваются желудком, при этом не перегружают другие органы ЖКТ. К числу таких продуктов можно отнести молочные продукты, имеющие невысокую жирность. В этот же список попадает яйцо всмятку и сладкие фрукты, ягоды, которые обладают негрубой клетчаткой.
Во время беременности, чтобы реже сталкиваться с изжогой, следует включать в свой рацион продукты, при переваривании которых не происходит выделение в большом количестве соляной кислоты. Для того чтобы так и было, необходимо, чтобы в вашем рационе присутствовала щелочная минеральная вода без газа. Также можно употреблять такой напиток, как какао, но не крепкий. Допускается включение в свой рацион молока и сливок. Не приводит к увеличению выработки соляной кислоты и некислый творог, а также некрепкий чай со сладким вкусом. Кроме этого женщине в «интересном положении», у которой высок риск появления изжоги, следует употреблять цветную капусту, а также делать пюре из разнообразных овощей. Полезными являются и супы-пюре, особенно те, которые приготовлены из круп и овощей.
Также борьба с изжогой предполагает употребление продуктов, главный эффект которых заключается в эффективном выведении желчи. Для этого необходимо узнать о том, какие продукты, среди предлагаемых в супермаркетах, обладают мощным желчегонным действием. К их числу можно отнести растительное масло. Особенно ценным в этом плане является оливковое.
Читайте также: Медики подсказали, как бороться с облысением
Кроме этого нужным для беременной эффектом обладают и овощи, содержащие большое количество растительной клетчатки. К их числу относятся свекла, морковь и брокколи. Необходимость в регулярном выведении из желчного пузыря образованной желчи непосредственно в кишечник, связано с тем, что в этом случае исключается её попадание в желудок. Если она сможет добраться туда, то в определенный момент она сможет попасть в пищевод, что спровоцирует развитие такого состояния, как изжога.
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