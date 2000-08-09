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Раздел: Медицина  
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Ученые определили влияние мытья рук на детскую смертность

Ученые определили влияние мытья рук на детскую смертность Простые правила гигиены значительно влияют на здоровье.

Новое исследование показало: тщательное мытье рук с мылом – наиболее эффективный и дешевый способ предотвратить… смерть. Так, соблюдение этого нехитрого правила гигиены снижает смертность среди детей до 5 лет на 75%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Речь идет об инфекциях, в частности – детских. В Южной Африке заразные болезни, например, пневмония или энтеровирусные инфекции – причина 30% детских смертей. В Южной Африке, где доступ к воде зачастую ограничен, особенно в сельской местности, принято отмечать даже Всемирный день мытья рук.

Специалисты из ЮАР разработали уникальную переносную сумку для воды, которая призвана облегчить мытье рук. Переносная сумка вода имеет кран для предотвращения потерь воды, а также чистый мешочек с мылом для быстрой и эффективной очистки. Удобный крючок в верхней части сумки позволяет легко пристроить ее на дерево, забор или стену.

«Мы знаем, что большинство инфекций можно предотвратить путем очистки рук в правильное время и в правильном направлении» – объясняют эксперты. Они планируют распространять мобильную моющую сумку в школах страны.

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«В Южной Африке миллионы людей не имеют доступ к чистой воде и смертность от инфекций остается по крайней мере в 4 раза выше среди бедняков. Программа обучения вокруг нашей новинки продолжается, поскольку мы знаем, что она может играть огромную роль в снижении заболеваемости и улучшении жизни тысяч жителей Южной Африки» – утверждают разработчики сумки.
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 Теги: мытье рук, гигиена

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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Новое исследование показало: тщательное мытье рук с мылом – наиболее эффективный и дешевый способ предотвратить… смерть.

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