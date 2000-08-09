Раздел: Медицина
Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели
По словам специалиста, сновидения лечат от депрессивных состояний.
Известный британский ученый Мэттью Уолкер в результате проведенных исследований выяснил, что именно может помочь человеку пережить сильный стресс и депрессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
Он нисколько не сомневается в том, что подобные функции несут сновидения.
В частности, с их помощью в мозге записываются и переписываются мысли, которые посещали нас в бодрствующем состоянии, анализируются чувства и беспокойства. Если раньше наука считала, что сновидения просто отражают впечатления, которые человек пережил в течение дня, то теперь ситуация изменилась. Профессор Уолкер считает, что сон является целительной терапией для мозга.
Во-первых, он благотворно воздействует на уменьшение эмоциональной боли после любых травматических событий, с которыми человек сталкивался в течение дня.
Во-вторых, во время сна мозг останавливает выброс целого коктейля химических веществ, включая норадреналин, вызывающий сильный стресс. В реальности, именно во время сновидений наступает единственный отрезок времени в течение всех суток, когда мозг лишается доступа всех молекул, вызывающих тревожные состояния.
Во сне человек может спокойно восстанавливать в памяти самые неприятные эпизоды жизни, и это не будет вызывать никаких отрицательных эмоций, как показали эксперименты с участием здоровых молодых добровольцев. Выяснилось, что если им давали поспать между показом травмирующих психику видеоматериалов, то в их мозге отмечалось существенное сокращение активности в амигдале - эмоциональном центре, создающем болезненные ощущения.
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Профессор Уолкер читает, что не время лечит все раны, а количество сновидений,которые получает человек. Сон является первой медицинской помощью для нашего мозга, столкнувшегося с тяжелыми эмоциональными потрясениями. Он эффективен при борьбе с депрессией, тревожными состояниями и другими серьезными психологическими нарушениями.
Известный британский ученый Мэттью Уолкер в результате проведенных исследований выяснил, что именно может помочь человеку пережить сильный стресс и депрессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
Он нисколько не сомневается в том, что подобные функции несут сновидения.
В частности, с их помощью в мозге записываются и переписываются мысли, которые посещали нас в бодрствующем состоянии, анализируются чувства и беспокойства. Если раньше наука считала, что сновидения просто отражают впечатления, которые человек пережил в течение дня, то теперь ситуация изменилась. Профессор Уолкер считает, что сон является целительной терапией для мозга.
Во-первых, он благотворно воздействует на уменьшение эмоциональной боли после любых травматических событий, с которыми человек сталкивался в течение дня.
Во-вторых, во время сна мозг останавливает выброс целого коктейля химических веществ, включая норадреналин, вызывающий сильный стресс. В реальности, именно во время сновидений наступает единственный отрезок времени в течение всех суток, когда мозг лишается доступа всех молекул, вызывающих тревожные состояния.
Во сне человек может спокойно восстанавливать в памяти самые неприятные эпизоды жизни, и это не будет вызывать никаких отрицательных эмоций, как показали эксперименты с участием здоровых молодых добровольцев. Выяснилось, что если им давали поспать между показом травмирующих психику видеоматериалов, то в их мозге отмечалось существенное сокращение активности в амигдале - эмоциональном центре, создающем болезненные ощущения.
Читайте также: Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением
Профессор Уолкер читает, что не время лечит все раны, а количество сновидений,которые получает человек. Сон является первой медицинской помощью для нашего мозга, столкнувшегося с тяжелыми эмоциональными потрясениями. Он эффективен при борьбе с депрессией, тревожными состояниями и другими серьезными психологическими нарушениями.
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