» » Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели
Раздел: Медицина  
0

Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели

Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели По словам специалиста, сновидения лечат от депрессивных состояний.

Известный британский ученый Мэттью Уолкер в результате проведенных исследований выяснил, что именно может помочь человеку пережить сильный стресс и депрессии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

Он нисколько не сомневается в том, что подобные функции несут сновидения.

В частности, с их помощью в мозге записываются и переписываются мысли, которые посещали нас в бодрствующем состоянии, анализируются чувства и беспокойства. Если раньше наука считала, что сновидения просто отражают впечатления, которые человек пережил в течение дня, то теперь ситуация изменилась. Профессор Уолкер считает, что сон является целительной терапией для мозга.

Во-первых, он благотворно воздействует на уменьшение эмоциональной боли после любых травматических событий, с которыми человек сталкивался в течение дня.

Во-вторых, во время сна мозг останавливает выброс целого коктейля химических веществ, включая норадреналин, вызывающий сильный стресс. В реальности, именно во время сновидений наступает единственный отрезок времени в течение всех суток, когда мозг лишается доступа всех молекул, вызывающих тревожные состояния.

Во сне человек может спокойно восстанавливать в памяти самые неприятные эпизоды жизни, и это не будет вызывать никаких отрицательных эмоций, как показали эксперименты с участием здоровых молодых добровольцев. Выяснилось, что если им давали поспать между показом травмирующих психику видеоматериалов, то в их мозге отмечалось существенное сокращение активности в амигдале - эмоциональном центре, создающем болезненные ощущения.

Читайте также: Назван фрукт, избавляющий от проблем с пищеварением

Профессор Уолкер читает, что не время лечит все раны, а количество сновидений,которые получает человек. Сон является первой медицинской помощью для нашего мозга, столкнувшегося с тяжелыми эмоциональными потрясениями. Он эффективен при борьбе с депрессией, тревожными состояниями и другими серьезными психологическими нарушениями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: депрессия, сновидения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     510
     0

Похожие новости по теме

Кому чаще всего снятся кошмары и как с ними бороться Кому чаще всего снятся кошмары и как с ними бороться

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, каким людям чаще всего снятся страшные сны.

Ученые доказали полезность молока для мозга человека Ученые доказали полезность молока для мозга человека

Американские ученые, после нескольких исследований, выяснили, что молоко крайне необходимо для мозга человека.

Ученые: при депрессии помогает один день бессонницы Ученые: при депрессии помогает один день бессонницы

По результатам проведенных исследований выяснилось, что один день без сна может значительно помочь снять нервное напряжение и избавится от депрессии.

Во время сна бег времени замедляется Во время сна бег времени замедляется

Существенное различие между сном и явью состоит в возможности контролировать себя.

Ученым удалось расшифровать эмоциональный код человека Ученым удалось расшифровать эмоциональный код человека

В мозге содержится эмоциональный код, одинаковый для разных ощущений.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх