Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели

Ученый рассказал, как избавиться от депрессии, не вставая с постели

Похожие новости по теме

Ученые доказали полезность молока для мозга человека Американские ученые, после нескольких исследований, выяснили, что молоко крайне необходимо для мозга человека.

Ученые: при депрессии помогает один день бессонницы По результатам проведенных исследований выяснилось, что один день без сна может значительно помочь снять нервное напряжение и избавится от депрессии.

Во время сна бег времени замедляется Существенное различие между сном и явью состоит в возможности контролировать себя.