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Исследователи научились значительно сокращать старение клеток

Исследователи научились значительно сокращать старение клеток Новый препарат потенциально сможет уменьшить количество инфарктов и инсультов.

Британские ученые экспериментальным способом выявили препарат, способный предотвратить старение клеток, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Ученые из Эксетерского университета провели исследование на предмет замедления старения тканей, в частности, находящихся на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Согласно результатам, препараты AP39, AP123 и RT01 сократили количество стареющих, то есть не способных к делению, клеток на 50%.

Эти компоненты доставляли сероводород в митохондрии «пожилых» клеток и тем самым замедляли процесс их старения и помогали производить необходимые силы для более продолжительного функционирования.

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Данное исследование, как сообщили ученые, проводится с целью уменьшения количества инфарктов и инсультов, а также действенный препарат создан против внутреннего старения и направлен на здоровье внутренних органов, а не на уменьшение внешних признаков преклонного возраста.
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 Теги: старение, препарат

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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