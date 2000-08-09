Раздел: Медицина
Исследователи научились значительно сокращать старение клеток
Новый препарат потенциально сможет уменьшить количество инфарктов и инсультов.
Британские ученые экспериментальным способом выявили препарат, способный предотвратить старение клеток, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Эксетерского университета провели исследование на предмет замедления старения тканей, в частности, находящихся на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Согласно результатам, препараты AP39, AP123 и RT01 сократили количество стареющих, то есть не способных к делению, клеток на 50%.
Эти компоненты доставляли сероводород в митохондрии «пожилых» клеток и тем самым замедляли процесс их старения и помогали производить необходимые силы для более продолжительного функционирования.
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Данное исследование, как сообщили ученые, проводится с целью уменьшения количества инфарктов и инсультов, а также действенный препарат создан против внутреннего старения и направлен на здоровье внутренних органов, а не на уменьшение внешних признаков преклонного возраста.
Британские ученые экспериментальным способом выявили препарат, способный предотвратить старение клеток, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Эксетерского университета провели исследование на предмет замедления старения тканей, в частности, находящихся на внутренней поверхности кровеносных сосудов. Согласно результатам, препараты AP39, AP123 и RT01 сократили количество стареющих, то есть не способных к делению, клеток на 50%.
Эти компоненты доставляли сероводород в митохондрии «пожилых» клеток и тем самым замедляли процесс их старения и помогали производить необходимые силы для более продолжительного функционирования.
Читайте также: Названа лучшая еда для употребления в жаркие дни
Данное исследование, как сообщили ученые, проводится с целью уменьшения количества инфарктов и инсультов, а также действенный препарат создан против внутреннего старения и направлен на здоровье внутренних органов, а не на уменьшение внешних признаков преклонного возраста.
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