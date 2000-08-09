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Раздел: Медицина  
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Медики назвали самые полезные диеты для похудения

Медики назвали самые полезные диеты для похуденияЭти диеты не вредят здоровью.

Можно ли похудеть, употребляя только вкусную еду? Ответ на этот вопрос, без всяких сомнений, положительный.

Существует множество гурманских диет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Наша мама.

Например, китайская, северная и одна из самых популярных - средиземноморская. Для последней характерно частое употребление рыбы, свежих овощей, цельных злаков. Разрешено пить вино в умеренных количествах. А вот от яиц и красного мяса лучше отказаться.

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В таких диет есть ряд особенностей. Жестких ограничений нет. Запрещены только очевидные вредности. Однако и быстрого результата ждать не стоит. Худеют на легких гурманских диетах не моментально, но зато результат стабилен. Правильнее будет называть такой тип питания даже не диетой, а стилем и образом жизни.
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 Теги: диета, похудение

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Сегодня, 12:13 » Автор: Ирина Шевченко
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