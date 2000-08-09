Раздел: Медицина
Врачи раскрыли главный секрет долголетия
Регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года.
Исследователи проанализировали образ жизни более 55000 человек в течение 15 лет и определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года.
Об этом написала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Change.
«Что касается бега есть разные исследования, но почти в каждом цифры впечатляют: для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снизилась на 45%, а преждевременной смерти - на 30%», - рассказывает Супрун.
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Для поддержания здоровья своего организма не обязательно пробегать большие дистанции, достаточно уделять себе 5-10 минут каждый день. Выберите комфортный для вас темп и вперед!
Исследователи проанализировали образ жизни более 55000 человек в течение 15 лет и определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года.
Об этом написала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Хроника.инфо со ссылкой на Change.
«Что касается бега есть разные исследования, но почти в каждом цифры впечатляют: для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снизилась на 45%, а преждевременной смерти - на 30%», - рассказывает Супрун.
Читайте также: Медики подсказали, как лучше всего очистить почки
Для поддержания здоровья своего организма не обязательно пробегать большие дистанции, достаточно уделять себе 5-10 минут каждый день. Выберите комфортный для вас темп и вперед!
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