Медики рассказали, почему женщины чаще страдают от мигреней

Мигрень относится к ряду неврологических заболеваний.



Как правило, от мигреней чаще страдают именно представительницы слабого пола. Все дело в том, что во время присутствия эстрогена в крови, нервные клетки, отвечающие за боль, становятся гораздо активнее.



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Ученые считают, что если испытания на добровольцах дадут положительные результаты, они смогут начать создание наиболее эффективного средства для лечения мигреней. Мигрень относится к ряду неврологических заболеваний, и наиболее характерным симптомом для нее являются эпизодические или регулярные мучительные приступы головной боли. Как правило, эта боль затрагивает лишь одну половину головы, а в числе причин ее возникновения - физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, недостаток сна и другие.



Люди, страдающие мигренью, отмечают, что нередко приступу предшествует так называемая "аура". В этот период они особо ощущают нарушение восприятия: замутняется зрение, появляются галлюцинации и проблемы с речью. А согласно последним исследованиям, предрасположенность к приступам мигрени может быть связана с устройством некоторых генов.



Не так давно ученые обнаружили причину, почему женщины чаще страдают от таких болей. Для этого специалистам потребовалось проанализировать, как именно различные гормоны влияют на самочувствие людей с приступами.​По словам биологов, их в первую очередь заинтересовало влияние различных сигнальных веществ, которые находятся в мужском и женском организме в неравных количествах, на работу рецепторов TRPV1. Эти рецепторы распознают холод и тепло, и именно их ученые связывают с развитием мигрени.



Согласно данным, полученным от добровольцев, во время сбоев в менструации или после менопаузы мигрени у женщин ослабевали или прекращались. Для того, чтобы проверить связь эстрогена и приступов, ученые составили "карту" расположения рецепторов TRPV1 и нервных клеток, которые реагируют на эстроген. Оказалось, что большая их часть совпадает.



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Ученые объяснили, что эти клетки становятся активнее именно в тот момент, когда находятся внутри среды, насыщенной эстрогеном. И вполне логично, что неправильная работа клеток или избыток гормона вызывают мигрени. Подобное происходит с мужчинами гораздо реже. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как правило, от мигреней чаще страдают именно представительницы слабого пола. Все дело в том, что во время присутствия эстрогена в крови, нервные клетки, отвечающие за боль, становятся гораздо активнее.Об этом пишет Хроника.инфо Ученые считают, что если испытания на добровольцах дадут положительные результаты, они смогут начать создание наиболее эффективного средства для лечения мигреней. Мигрень относится к ряду неврологических заболеваний, и наиболее характерным симптомом для нее являются эпизодические или регулярные мучительные приступы головной боли. Как правило, эта боль затрагивает лишь одну половину головы, а в числе причин ее возникновения - физическое перенапряжение, пища, погодные факторы, недостаток сна и другие.Люди, страдающие мигренью, отмечают, что нередко приступу предшествует так называемая "аура". В этот период они особо ощущают нарушение восприятия: замутняется зрение, появляются галлюцинации и проблемы с речью. А согласно последним исследованиям, предрасположенность к приступам мигрени может быть связана с устройством некоторых генов.Не так давно ученые обнаружили причину, почему женщины чаще страдают от таких болей. Для этого специалистам потребовалось проанализировать, как именно различные гормоны влияют на самочувствие людей с приступами.​По словам биологов, их в первую очередь заинтересовало влияние различных сигнальных веществ, которые находятся в мужском и женском организме в неравных количествах, на работу рецепторов TRPV1. Эти рецепторы распознают холод и тепло, и именно их ученые связывают с развитием мигрени.Согласно данным, полученным от добровольцев, во время сбоев в менструации или после менопаузы мигрени у женщин ослабевали или прекращались. Для того, чтобы проверить связь эстрогена и приступов, ученые составили "карту" расположения рецепторов TRPV1 и нервных клеток, которые реагируют на эстроген. Оказалось, что большая их часть совпадает.Ученые объяснили, что эти клетки становятся активнее именно в тот момент, когда находятся внутри среды, насыщенной эстрогеном. И вполне логично, что неправильная работа клеток или избыток гормона вызывают мигрени. Подобное происходит с мужчинами гораздо реже.



