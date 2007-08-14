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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярный лекарственный препарат

В Украине запретили популярный лекарственный препаратВ Украине запретили лекарства против тромбов.

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "ТРОМБО ААС" 100 МГ, таблетки покрытые оболочкой, по 100 мг № 30 в блистерах, серии 8С251А из-за несоответствия медицинских образцов украинскому законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
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 Теги: лекарство, запрет

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Сегодня, 17:50 » Автор: Ирина Шевченко
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