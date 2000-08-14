Диетолог рассказала, чем опасна нехватка овощей и фруктов в рационе

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Специалисты высчитали оптимальную дозу фруктов и овощей в день.

Медики настаивают на пользе зеленых овощей и фруктов.

5 порций овощей и фруктов надо съедать в день, чтобы насытить организм всем необходимым.