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Диетолог рассказала, чем опасна нехватка овощей и фруктов в рационе

Диетолог рассказала, чем опасна нехватка овощей и фруктов в рационеНехватка овощей и фруктов в рационе ведет к быстрому старению кожи

Нехватка свежих овощей и фруктов ведет к ранним морщинам и ухудшению упругости кожи, а кисломолочные продукты помогают «подпитать» кожу изнутри и придают ей здоровый оттенок. Об этом корреспонденту сообщила диетолог Людмила Бабич, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Недостача в ежедневном рационе свежих овощей и фруктов ведет к ранним морщинам и ухудшению упругости кожи, что крайне негативно сказывается на внешнем виде. Потому диетологи рекомендует ежедневно съедать не менее 400-500 граммов свежих овощей, фруктов, зелени и ягод.

«Для здорового вида и молодости коже необходимы кисломолочные продукты – нежирный творог, кефир, ряженка. Они богаты витаминами и так называемыми пробиотиками, которые помогают выводить токсины из организма и налаживают работу кишечника. При отсутствии прямых противопоказаний, рекомендуется ежедневно выпивать стакан кефира или съедать 150 граммов нежирного свежего творога. Йогурты не менее полезны, но зачастую готовить их лучше самому, ведь магазинные продукты могут содержать много сахара», - отметила эксперт.

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Очень полезны, по ее словам, также орехи – только не жаренные, а сушенные, и, желательно без соли и специй. В их состав входят ненасыщенные жиры, которые помогают коже сохранять эластичностью.
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 Теги: овощи, фрукты

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Сегодня, 16:36 » Автор: Татьяна Ларина
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