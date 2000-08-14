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Медики определили самый полезный продукт для беременных
Куриные яйца обязательно должны быть в рационе будущих мам.
Яйца снижают риск развития депрессии во время беременности, преждевременных родов и рождения детей с низким весом. К таким выводам пришли эксперты изучив 18 различных исследований посвященных рациону питания во время беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Автор изыскания, диетолог Корделия Вудворд (Cordelia Woodward) говорит: «Яйца - это полезный белок, естественный источник биодоступных питательных веществ и витамина D, которые являются жизненно важными во время беременности».
«Яйца содержат, пусть и в небольшом количестве, длинноцепочечные жирные кислоты (обычно встречающихся в морских продуктах), которые связаны с поддержанием здорового веса плода, снижением риска преждевременных родов и развития депрессии у матери. Железо, содержащееся в яйцах, также играет важную роль при беременности, во время которой высока вероятность развития анемии. При этом прием железосодержащих пищевых добавок может спровоцировать запор,» - уточняет К. Вудворд.
Согласно выводам ученых, два яйца в день:
- обеспечат организм будущей мамы витамином B12, который помогает поддерживать здоровье нервных клеток и эритроцитов, а также участвует в синтезе ДНК;
- повысят уровень фолатов (соединения фолиевой кислоты), которые участвуют в формировании полноценной плаценты и предотвращают развитие дефектов нервной трубки, таких как расщепление позвоночника, которое происходит в 1 случае на 1000 родов;
- обеспечат четверть рекомендуемой ежедневной нормы йода;
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- обеспечат 3,7 микрограмма витамина D (для беременных женщин ежедневная рекомендованная норма витамина D составляет 10 мкг), недостаток которого повышает риск развития преэклампсии, гестационного диабета и кесарева сечения.
Яйца снижают риск развития депрессии во время беременности, преждевременных родов и рождения детей с низким весом. К таким выводам пришли эксперты изучив 18 различных исследований посвященных рациону питания во время беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Автор изыскания, диетолог Корделия Вудворд (Cordelia Woodward) говорит: «Яйца - это полезный белок, естественный источник биодоступных питательных веществ и витамина D, которые являются жизненно важными во время беременности».
«Яйца содержат, пусть и в небольшом количестве, длинноцепочечные жирные кислоты (обычно встречающихся в морских продуктах), которые связаны с поддержанием здорового веса плода, снижением риска преждевременных родов и развития депрессии у матери. Железо, содержащееся в яйцах, также играет важную роль при беременности, во время которой высока вероятность развития анемии. При этом прием железосодержащих пищевых добавок может спровоцировать запор,» - уточняет К. Вудворд.
Согласно выводам ученых, два яйца в день:
- обеспечат организм будущей мамы витамином B12, который помогает поддерживать здоровье нервных клеток и эритроцитов, а также участвует в синтезе ДНК;
- повысят уровень фолатов (соединения фолиевой кислоты), которые участвуют в формировании полноценной плаценты и предотвращают развитие дефектов нервной трубки, таких как расщепление позвоночника, которое происходит в 1 случае на 1000 родов;
- обеспечат четверть рекомендуемой ежедневной нормы йода;
Читайте также: Врачи рассказали о пользе и вреде огурцов
- обеспечат 3,7 микрограмма витамина D (для беременных женщин ежедневная рекомендованная норма витамина D составляет 10 мкг), недостаток которого повышает риск развития преэклампсии, гестационного диабета и кесарева сечения.
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