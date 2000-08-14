» » Этот популярный вид рыбы опасен для здоровья
Раздел: Медицина  
0

Этот популярный вид рыбы опасен для здоровья

Этот популярный вид рыбы опасен для здоровьяСуши с лососем могут быть опасными.

Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал.

Рыба болеет из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме и чрезмерной скученности. В частности, токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.

Читайте также: Десять причин есть на завтрак овсянку

Суши с лосося могут стать причиной появления "незванных гостей" в организме. Поэтому врачи не советуют употреблять рыбу, которая не прошла тепловую обработку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рыба, опасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
     910
     0

Похожие новости по теме

Десять причин есть на завтрак овсянку Десять причин есть на завтрак овсянку

Это невероятно полезный продукт.

Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья Медики выяснили, какие морепродукты опасны для здоровья

В них много токсинов.

Почему красная рыба полезна для здоровья: пять весомых причин Почему красная рыба полезна для здоровья: пять весомых причин

Диетологи рекомендуют несколько раз в неделю есть красную рыбу.

Диетологи объяснили, чем опасны суши Диетологи объяснили, чем опасны суши

Сырая рыба может быть очень опасной.

Сохранение здоровья и похудения зависит от одного продукта Сохранение здоровья и похудения зависит от одного продукта

Каждому человеку полезно есть рыбу и даже жирные сорта.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх