Раздел: Медицина
Этот популярный вид рыбы опасен для здоровья
Суши с лососем могут быть опасными.
Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал.
Рыба болеет из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме и чрезмерной скученности. В частности, токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.
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Суши с лосося могут стать причиной появления "незванных гостей" в организме. Поэтому врачи не советуют употреблять рыбу, которая не прошла тепловую обработку.
Выращенный лосось можна считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал.
Рыба болеет из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме и чрезмерной скученности. В частности, токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.
Читайте также: Десять причин есть на завтрак овсянку
Суши с лосося могут стать причиной появления "незванных гостей" в организме. Поэтому врачи не советуют употреблять рыбу, которая не прошла тепловую обработку.
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