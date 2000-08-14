Раздел: Медицина
Названы веские причины чаще пить апельсиновый сок
Он невероятно полезен.
Свежевыжатый апельсиновый сок – важный элемент здорового питания. Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Он полезен тем, что:
Обеспечивает суточную норму витамина С
Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.
Снижает уровень холестерина в крови
Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.
Защищает от язвы
Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.
Препятствует возникновению камней в почках
Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.
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Дарит организму здоровые углеводы
В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.
Свежевыжатый апельсиновый сок – важный элемент здорового питания. Его можно по праву назвать одним из самых популярных напитков в мире, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Он полезен тем, что:
Обеспечивает суточную норму витамина С
Без аскорбиновой кислоты организм человека не может нормально функционировать. Витамин С укрепляет зубы и кости, делает кожу упругой, поддерживает иммунную систему и борется с инфекциями и вирусами.
Снижает уровень холестерина в крови
Апельсиновый сок содержит вещества, способные снижать уровень плохого холестерина в крови. Это помогает уменьшить риск возникновения инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.
Защищает от язвы
Недавние исследования показали, что люди, чей рацион богат витамином С, реже страдают от пептической язвы – заболевания, которое опасно последующим развитием рака желудка.
Препятствует возникновению камней в почках
Несколько стаканов апельсинового или другого цитрусового сока в день увеличивают концентрацию лимонной кислоты в организме, тем самым предотвращая образование камней в почках.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Дарит организму здоровые углеводы
В апельсине средних размеров содержится около 11 граммов легко усваиваемых углеводов. Гликемический индекс фрукта составляет всего лишь 33 единицы, поэтому апельсины и сок из них можно употреблять худеющим и людям с сахарным диабетом.
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