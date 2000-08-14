Раздел: Медицина
Назван вид овоща, предотвращающий рак
Эксперты советуют есть этот продукт почаще.
Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании выяснили, что химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Исследователи продемонстрировали, что у мышей, питающихся кормом с высоким содержанием индол-3-карбинола, реже воспалялся кишечник и развивались злокачественные опухоли.
По словам ученых, результаты исследования доказывают, что рак толстой кишки является болезнью, развивающейся из-за несоблюдения здоровой диеты и распространяющейся благодаря популярности западного типа питания. В будущем исследователи планируют доказать пользу богатых индолом-3-карбинолом овощей для борьбы с опухолями.
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Напомним, лечит самые страшные болезни: кому нужно есть цветную капусту. Антиоксиданты капусты помогают избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшает риск развития рака молочной железы, репродуктивных органов, легких, кожи и толстой кишки.
Ученые Института Фрэнсиса Крика в Великобритании выяснили, что химические вещества, содержащиеся в капусте и брокколи, поддерживают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и предотвращают колоректальный рак, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Исследователи продемонстрировали, что у мышей, питающихся кормом с высоким содержанием индол-3-карбинола, реже воспалялся кишечник и развивались злокачественные опухоли.
По словам ученых, результаты исследования доказывают, что рак толстой кишки является болезнью, развивающейся из-за несоблюдения здоровой диеты и распространяющейся благодаря популярности западного типа питания. В будущем исследователи планируют доказать пользу богатых индолом-3-карбинолом овощей для борьбы с опухолями.
Читайте также: Названы веские причины чаще пить апельсиновый сок
Напомним, лечит самые страшные болезни: кому нужно есть цветную капусту. Антиоксиданты капусты помогают избежать злокачественных опухолей, в частности, уменьшает риск развития рака молочной железы, репродуктивных органов, легких, кожи и толстой кишки.
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