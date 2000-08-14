Названы лучшие способы борьбы с метеозависимостью

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Август – хоть и последний, но зато самый жаркий месяц лета. Многим людям приходится тяжело, потому как они не могут вынести столь высокую температуру. А если же на сильную жару накладывается магнитная буря, это становить еще более опасным для человеческого организма. В августе этого года геомагнитное поле планеты будет