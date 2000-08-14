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Раздел: Медицина  
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Названы лучшие способы борьбы с метеозависимостью

Названы лучшие способы борьбы с метеозависимостью Зависимость самочувствия от погоды - распространенная проблема.

Взаимосвязь погодных условий и самочувствия человека была известна еще древним врачевателям. Воздействие на организм перемены погоды происходит однозначно, просто люди воспринимают это по-разному. Здоровый организм до поры до времени может никак не реагировать на перемену погоды и на вспышки на солнце. Для больных сосудистыми и сердечными заболеваниями магнитные бури приносят недомогание, как и перемена погоды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гармонию Жизни.

Более всего чувствительными оказываются люди умственного труда, со сниженным иммунитетом, болезненные и незакаленные. Вот почему так важна профилактика заболеваний, которая состоит в здоровом образе жизни, гимнастике, закаливании организма. Пешие прогулки, плавание, походы в лес, здоровое питание и спокойная обстановка - вот наши факторы здоровья. Научитесь противостоять стрессовым ситуациям и сразу укрепиться ваш иммунитет.

Женщины более чувствительны к влиянию погодных условий, чем мужчины. Также лидируют городские жители, обитатели села менее восприимчивы к капризам погоды.

Учеными доказано, что на самочувствие человека, кроме изменения погоды, также влияют солнечные вспышки и полная фаза луны (магнитные изменения). Магнитные бури не просто ухудшают самочувствие, но могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, вызвать депрессию, головную боль. Люди с группы риска могут также пострадать от инфаркта или инсульта. В начале века женщины, девушки и даже дети не выходили на улицу с непокрытой головой. Многие даже не догадываются, что открытая голова является прекрасной антенной для принятия магнитных волн, которые попадают в мозг человека. Вот от чего происходят внезапные инсульты.

В дни магнитных бурь или перемены погоды старайтесь одеваться в одежду из натуральных тканей и обязательно покрывать голову. Не стоит сидеть дома, прислушиваться к организму и ждать головной боли. Лучше отправиться на природу, но осторожно, будьте сдержанны, не вступайте в конфликты, которые забирают много энергии и выводят из равновесия.

Для тех женщин, которым не по вкусу платки или косынки, можно предложить современные шляпы на любой вкус. Но опять же - выбирайте или хлопчатобумажную, или льняную ткань, или соломку.

Магнитные бури хорошо нейтрализует сосновый лес. Диетологи предлагают в неблагоприятные дни пить чай с мятой и зверобоем, а также употреблять чернику, крыжовник или виноград.

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Неблагоприятным факторам природы должно противостоять специальное питание. В меню включите такие продукты, как морская рыба, орехи, мед, компот с сухофруктов, молоко и морская капуста. Для гипертоников во время магнитных бурь и перемены погоды следует употреблять капли валерьяны, пустырника и боярышника. Улучшить самочувствие также поможет чай с мятой.
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 Теги: метеозависимость, лечение

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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