Раздел: Медицина
Врачи назвали простой способ продлить жизнь
Ученые составили идеальную диету долголетия.
Американские специалисты из женской клиники Бригхэма в результате исследований пришли к выводу, что секрет долголетия кроется в особой диете, которая контролирует количество употребляемых в пищу углеводов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Изучив личностные данные более 400 тысяч человек по всему миру, в том числе возраст, пол и болезни, и сопоставили эти сведения с их гастрономическими привычками, ученые пришли к выводу, что среди долгожителей попадались чаще те, у кого суточное питание на половину состояло из углеводов.
Причем изменение доли углеводов как в меньшую, так и в большую сторону не сулило ничего хорошего. Ученые даже установили своеобразный коридор рекомендуемой суточной нормы – не менее 40% и не более 70%. Выход за эти рамки повышает риск смерти.
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В результате исследования, ученые развенчали миф об исключительной пользе белков. Согласно их данным, диета, основанная на протеине и жирах животного происхождения и практически полностью исключающая углеводы, оказалась самой опасной для здоровья.
Американские специалисты из женской клиники Бригхэма в результате исследований пришли к выводу, что секрет долголетия кроется в особой диете, которая контролирует количество употребляемых в пищу углеводов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.
Изучив личностные данные более 400 тысяч человек по всему миру, в том числе возраст, пол и болезни, и сопоставили эти сведения с их гастрономическими привычками, ученые пришли к выводу, что среди долгожителей попадались чаще те, у кого суточное питание на половину состояло из углеводов.
Причем изменение доли углеводов как в меньшую, так и в большую сторону не сулило ничего хорошего. Ученые даже установили своеобразный коридор рекомендуемой суточной нормы – не менее 40% и не более 70%. Выход за эти рамки повышает риск смерти.
Читайте также: Медики назвали простой способ продлить молодость
В результате исследования, ученые развенчали миф об исключительной пользе белков. Согласно их данным, диета, основанная на протеине и жирах животного происхождения и практически полностью исключающая углеводы, оказалась самой опасной для здоровья.
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