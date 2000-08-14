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Раздел: Медицина  
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Врачи назвали простой способ продлить жизнь

Врачи назвали простой способ продлить жизньУченые составили идеальную диету долголетия.

Американские специалисты из женской клиники Бригхэма в результате исследований пришли к выводу, что секрет долголетия кроется в особой диете, которая контролирует количество употребляемых в пищу углеводов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на proman.

Изучив личностные данные более 400 тысяч человек по всему миру, в том числе возраст, пол и болезни, и сопоставили эти сведения с их гастрономическими привычками, ученые пришли к выводу, что среди долгожителей попадались чаще те, у кого суточное питание на половину состояло из углеводов.

Причем изменение доли углеводов как в меньшую, так и в большую сторону не сулило ничего хорошего. Ученые даже установили своеобразный коридор рекомендуемой суточной нормы – не менее 40% и не более 70%. Выход за эти рамки повышает риск смерти.

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В результате исследования, ученые развенчали миф об исключительной пользе белков. Согласно их данным, диета, основанная на протеине и жирах животного происхождения и практически полностью исключающая углеводы, оказалась самой опасной для здоровья.
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 Теги: диета, долголетие

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Сегодня, 12:36 » Автор: Ирина Шевченко
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