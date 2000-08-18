Раздел: Медицина
Врачи рассказали о целебных свойствах молока
Полезный эффект наблюдается благодаря белку в составе напитка.
Согласно подсчетам, для достижения необходимого результата достаточно принимать 250 миллилитров молока. Указанного количества хватит для предотвращения развития диабета второго типа, поскольку оно понизит уровень сахара в крови до установленной нормы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Эффект препятствия ожирению наблюдается благодаря белку в составе напитка, который освобождает гормоны, замедляющие процесс пищеварения, а также избавляющие от чувства голода на продолжительное время.
В рамках эксперимента специалисты разделили 32 волонтера по группам: первым давали молоко с высоким содержанием белка, вторым – молоко с нормальным количеством этого вещества, а третьим – воду, похожую на него. После приема напитков участникам измеряли уровень глюкозы.
В итоге они пришли к выводу, что молоко снижает уровень сахара в крови лучше, чем питьевая вода, при этом, чем больше в нем белка, тем сильнее он уменьшает количество сахара.
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Сделанное открытие представляют особую важность для ученых, так как диабет второго тип и ожирение считаются ведущими проблемами в области здравоохранения, с которыми медики пытаются бороться на протяжении долгого времени.
Согласно подсчетам, для достижения необходимого результата достаточно принимать 250 миллилитров молока. Указанного количества хватит для предотвращения развития диабета второго типа, поскольку оно понизит уровень сахара в крови до установленной нормы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Эффект препятствия ожирению наблюдается благодаря белку в составе напитка, который освобождает гормоны, замедляющие процесс пищеварения, а также избавляющие от чувства голода на продолжительное время.
В рамках эксперимента специалисты разделили 32 волонтера по группам: первым давали молоко с высоким содержанием белка, вторым – молоко с нормальным количеством этого вещества, а третьим – воду, похожую на него. После приема напитков участникам измеряли уровень глюкозы.
В итоге они пришли к выводу, что молоко снижает уровень сахара в крови лучше, чем питьевая вода, при этом, чем больше в нем белка, тем сильнее он уменьшает количество сахара.
Читайте также: Названы продукты, от которых плохо пахнет тело
Сделанное открытие представляют особую важность для ученых, так как диабет второго тип и ожирение считаются ведущими проблемами в области здравоохранения, с которыми медики пытаются бороться на протяжении долгого времени.
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