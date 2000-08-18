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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о целебных свойствах молока

Врачи рассказали о целебных свойствах молока Полезный эффект наблюдается благодаря белку в составе напитка.

Согласно подсчетам, для достижения необходимого результата достаточно принимать 250 миллилитров молока. Указанного количества хватит для предотвращения развития диабета второго типа, поскольку оно понизит уровень сахара в крови до установленной нормы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Эффект препятствия ожирению наблюдается благодаря белку в составе напитка, который освобождает гормоны, замедляющие процесс пищеварения, а также избавляющие от чувства голода на продолжительное время.

В рамках эксперимента специалисты разделили 32 волонтера по группам: первым давали молоко с высоким содержанием белка, вторым – молоко с нормальным количеством этого вещества, а третьим – воду, похожую на него. После приема напитков участникам измеряли уровень глюкозы.

В итоге они пришли к выводу, что молоко снижает уровень сахара в крови лучше, чем питьевая вода, при этом, чем больше в нем белка, тем сильнее он уменьшает количество сахара.

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Сделанное открытие представляют особую важность для ученых, так как диабет второго тип и ожирение считаются ведущими проблемами в области здравоохранения, с которыми медики пытаются бороться на протяжении долгого времени.
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 Теги: напиток, молоко

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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