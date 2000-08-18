Раздел: Медицина
Врачи напомнили об основных симптомах рака груди
5 признаков помимо уплотнений в груди.
Для ранней диагностики рака молочной железы наряду с регулярным посещением врача, маммографией и проверкой на наличие подозрительных уплотнений следует обращать внимание на любое изменение в груди и организме в целом.
На это указывают многие случаи самодиагностики болезни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Журналисты попросили прокомментировать этот вопрос доктора Нилиму Дендулури (Neelima Denduluri), сопредседателя Американского комитета по раковым исследованиям (US Oncology Breast Cancer Research Committee) и доктора Дебру Патт (Debra Patt), эксперта по раку молочной железы из Техаса.
Нужно обращать внимание на любые изменения в молочных железах, чтобы вовремя сообщать о них своему врачу. Итак, помимо уплотнения в груди следует обращать внимание на следующие признаки.
Воспаление, шелушение, пятна или ямочки на коже
Вы знаете свои груди и все их маленькие особенности, поэтому если вы замечаете любые изменения их внешнего вида, придавайте этому значение.
«Любые необычные уплотнения кожи, покраснения, сыпь, ямки, сморщивания должны быть освидетельствованы вашим доктором», - считает Дебра Патт.
Изменения сосков
Только у манекенов можно найти совершенные, точечные упругие соски. У настоящих людей они могут иметь разные размер, форму и текстуру, их могут окружать волосы, может немного варьировать их расположение и так далее.
Указанные вещи являются нормой, поэтому необходимо знать свою норму и ориентироваться на нее. Например, если у вас всегда были несколько плоские соски, но внезапно их форма поменялась, нужно оповестить врача. Это касается и других изменений, включая цвет и текстуру.
Также Нилима Дендулури указывает на то, что наличие волос вокруг соска не говорит о риске рака.
Выделения из соска
Выделения из соска являются нормой во время беременности, когда у женщины есть маленький ребенок или в течение года после родов. Но в других случаях это тревожный симптом, который нельзя оставлять на самотек.
По поводу любых выделений из соска, особенно если они красного или зеленого цвета, нужно консультироваться с врачом. Среди патологий, о которых они могут говорить, рак молочной железы и гипофиза.
Болезненная отечность
Отечность молочных желез и боль в них может быть симптомом рака. Также боль и отечность могут быть причиной гормональных колебаний в организме (перед месячными, при беременности).
Для боли при раке характерно то, что она не связана с менструальным циклом и кормлением грудью, она появляется неожиданно или не проходит, когда ожидалось. Ее выраженность и характер может зависеть от размера и локализации опухоли
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Изменения, не касающиеся груди
Это может быть боль в спине или шее, необъяснимая потеря веса, утомляемость. Исследования показывают, что у женщин, обращающихся с такими симптомами за помощью, периодически диагностируют рак молочной железы.
Каждый возможный симптом рака груди невозможно упомянуть в рамках одной статьи, поэтому просто необходимо следить за своим здоровьем. Любое стойкое изменение в организме заслуживает консультации с врачом.
Для ранней диагностики рака молочной железы наряду с регулярным посещением врача, маммографией и проверкой на наличие подозрительных уплотнений следует обращать внимание на любое изменение в груди и организме в целом.
На это указывают многие случаи самодиагностики болезни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Журналисты попросили прокомментировать этот вопрос доктора Нилиму Дендулури (Neelima Denduluri), сопредседателя Американского комитета по раковым исследованиям (US Oncology Breast Cancer Research Committee) и доктора Дебру Патт (Debra Patt), эксперта по раку молочной железы из Техаса.
Нужно обращать внимание на любые изменения в молочных железах, чтобы вовремя сообщать о них своему врачу. Итак, помимо уплотнения в груди следует обращать внимание на следующие признаки.
Воспаление, шелушение, пятна или ямочки на коже
Вы знаете свои груди и все их маленькие особенности, поэтому если вы замечаете любые изменения их внешнего вида, придавайте этому значение.
«Любые необычные уплотнения кожи, покраснения, сыпь, ямки, сморщивания должны быть освидетельствованы вашим доктором», - считает Дебра Патт.
Изменения сосков
Только у манекенов можно найти совершенные, точечные упругие соски. У настоящих людей они могут иметь разные размер, форму и текстуру, их могут окружать волосы, может немного варьировать их расположение и так далее.
Указанные вещи являются нормой, поэтому необходимо знать свою норму и ориентироваться на нее. Например, если у вас всегда были несколько плоские соски, но внезапно их форма поменялась, нужно оповестить врача. Это касается и других изменений, включая цвет и текстуру.
Также Нилима Дендулури указывает на то, что наличие волос вокруг соска не говорит о риске рака.
Выделения из соска
Выделения из соска являются нормой во время беременности, когда у женщины есть маленький ребенок или в течение года после родов. Но в других случаях это тревожный симптом, который нельзя оставлять на самотек.
По поводу любых выделений из соска, особенно если они красного или зеленого цвета, нужно консультироваться с врачом. Среди патологий, о которых они могут говорить, рак молочной железы и гипофиза.
Болезненная отечность
Отечность молочных желез и боль в них может быть симптомом рака. Также боль и отечность могут быть причиной гормональных колебаний в организме (перед месячными, при беременности).
Для боли при раке характерно то, что она не связана с менструальным циклом и кормлением грудью, она появляется неожиданно или не проходит, когда ожидалось. Ее выраженность и характер может зависеть от размера и локализации опухоли
Читайте также: Врачи напомнили о первых симптомах диабета
Изменения, не касающиеся груди
Это может быть боль в спине или шее, необъяснимая потеря веса, утомляемость. Исследования показывают, что у женщин, обращающихся с такими симптомами за помощью, периодически диагностируют рак молочной железы.
Каждый возможный симптом рака груди невозможно упомянуть в рамках одной статьи, поэтому просто необходимо следить за своим здоровьем. Любое стойкое изменение в организме заслуживает консультации с врачом.
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