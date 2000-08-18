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Раздел: Медицина  
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Стало известно, насколько распространено курение среди украинской молодежи

Стало известно, насколько распространено курение среди украинской молодежиБолее половины школьников имеют опыт курения.

Каждый пятый подросток 15-17 лет в Украине может беспрепятственно приобрести для себя сигареты, зная, что ему их продадут, говорится в результатах опроса, Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков (ESPAD).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«При этом ребята чаще девушек считают, что не будут иметь никаких преград, если захотят получить сигареты (28,2% и 17,8% соответственно)», - говорится в результатах опроса.

Результаты опроса также показывают, что более половины украинских учеников - 53,5% - имеют опыт курения. Часто - длительного. Хотя большинство все же просто один-два раза пробует.

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«Доля ребят, которые курили хотя бы один раз в течение жизни, существенно больше, чем доля девушек, и составляет 61,3% среди юношей и 44,3% среди девушек», - сообщают социологи.
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 Теги: курение, школьники, дети

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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