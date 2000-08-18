Стало известно, насколько распространено курение среди украинской молодежи

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Обман рекламы - электронные сигареты не помогают бросить курить В эксперименте приняли участие более 1000 человек - активных курильщиков. Вопреки заверениям некоторым рекламных утверждений, электронные сигареты не помогают людям бросить курить или даже просто сократить количество используемых сигарет.