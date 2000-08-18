Раздел: Медицина
Врачи рассказали, какие действия нельзя совершать на ночь
Эти привычки могут спровоцировать бессонницу.
На качество сна влияет множество факторов – режим дня, состояние здоровья, а также то, что ты делаешь перед тем, как отправиться в кровать. Это худшие занятия для вечернего времени, они неуместны перед сном, так как обязательно негативно скажутся на его качестве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Пить много воды
Многие слышали, что за день нужно выпивать не менее восьми стаканов воды, это неоспоримая истина. Однако, если за день у тебя получилось выпить всего шесть стаканов, наверстывать упущенное перед сном будет плохой идеей. Употребление большого количества воды перед сном заставит несколько раз подняться с постели и сходить в туалет или вызовет отеки на лице и теле на следующий день.
Есть тяжелую пищу
Принимать пищу перед сном можно абсолютно всем, даже тем, кто хочет похудеть. Но эта пища должна быть легкой, нежирной и низкокалорийной. Тяжелые продукты, требующие длительного усваивания, должны быть съедены как минимум за четыре часа до отхода ко сну. Пищеварительная система не может полноценно функционировать при горизонтальном расположении тела, употребление тяжелых продуктов перед сном приведет к несварению.
Употреблять кофеин
Это сильный стимулятор для нервной системы, его принимают для того, чтобы взбодриться, активизировать энергию. Привычка пить кофе перед сном приведет к расстройству цикла сна и бодрствования, кофеин не позволит уснуть в положенное время. Важно помнить, что кофеин присутствует не только в кофе и черном чае, он содержится в энергетических напитках и шоколаде.
Часто принимать снотворное
При хронической бессоннице лекарственную терапию должен назначать врач, любое лечение будет носить курсовой характер, снотворные нельзя принимать в течение длительного периода. Самолечение и частый прием снотворных препаратов приведет к привыканию и проявлению побочных свойств.
Употреблять алкоголь
Сонливость после употребления алкоголя – это иллюзия, его действие на организм схоже с кофеином. Во время сна головной мозг человека систематизирует полученную за день информацию, даже небольшое количество алкоголя станет помехой и вызовет нарушения памяти.
Играть в видеоигры
В свободное время многие любят поиграть в видеоигры на смартфоне или компьютере, это неплохой способ расслабиться, но только если свободное время не приходится на период перед сном. Игра вовлекает в себя все ресурсы головного мозга, после нее мозгу будет сложно успокоиться и настроиться на сон. К тому же за играми люди часто теряют счет времени и тратят на них часы, предназначенные для сна.
Сидеть в соцсетях
Не исключен такой же эффект, как с играми, когда ты захочешь только обновить ленту, а опомнишься только спустя несколько часов. Свет от экрана смартфона или монитора мешает организму настроиться на сон, поэтому использование электронных устройств непосредственно перед сном будет плохой идеей.
Решение рабочих вопросов
Если вопрос не требует экстренного решения, его лучше перенести на утро. Мысли о работе не способствуют расслаблению, они отвлекают от сна, поэтому не стоит проверять рабочую почту и отвечать на сообщения перед сном.
Смотреть фильмы ужасов
Фильмы ужасов придуманы для того, чтобы вызывать у человека определенный спектр эмоций, в первую очередь это страх. Если смотреть кошмары перед сном, то пострадает не только качество сна, но и психика в целом. Негативные последствия проявляются в повышении тревожности, зарождении фобий, панических атаках.
Интенсивно тренироваться
Читайте также: Стало известно, какая пища провоцирует сонливость
Если спорт является неотъемлемой составляющей твоей жизни, это очень похвально, однако, время перед сном – не лучший момент для спорта. Телу потребуется некоторое время, чтобы перестроиться с физической активности на сон, поэтому тренировка должна завершиться как минимум за три часа до сна.
На качество сна влияет множество факторов – режим дня, состояние здоровья, а также то, что ты делаешь перед тем, как отправиться в кровать. Это худшие занятия для вечернего времени, они неуместны перед сном, так как обязательно негативно скажутся на его качестве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Пить много воды
Многие слышали, что за день нужно выпивать не менее восьми стаканов воды, это неоспоримая истина. Однако, если за день у тебя получилось выпить всего шесть стаканов, наверстывать упущенное перед сном будет плохой идеей. Употребление большого количества воды перед сном заставит несколько раз подняться с постели и сходить в туалет или вызовет отеки на лице и теле на следующий день.
Есть тяжелую пищу
Принимать пищу перед сном можно абсолютно всем, даже тем, кто хочет похудеть. Но эта пища должна быть легкой, нежирной и низкокалорийной. Тяжелые продукты, требующие длительного усваивания, должны быть съедены как минимум за четыре часа до отхода ко сну. Пищеварительная система не может полноценно функционировать при горизонтальном расположении тела, употребление тяжелых продуктов перед сном приведет к несварению.
Употреблять кофеин
Это сильный стимулятор для нервной системы, его принимают для того, чтобы взбодриться, активизировать энергию. Привычка пить кофе перед сном приведет к расстройству цикла сна и бодрствования, кофеин не позволит уснуть в положенное время. Важно помнить, что кофеин присутствует не только в кофе и черном чае, он содержится в энергетических напитках и шоколаде.
Часто принимать снотворное
При хронической бессоннице лекарственную терапию должен назначать врач, любое лечение будет носить курсовой характер, снотворные нельзя принимать в течение длительного периода. Самолечение и частый прием снотворных препаратов приведет к привыканию и проявлению побочных свойств.
Употреблять алкоголь
Сонливость после употребления алкоголя – это иллюзия, его действие на организм схоже с кофеином. Во время сна головной мозг человека систематизирует полученную за день информацию, даже небольшое количество алкоголя станет помехой и вызовет нарушения памяти.
Играть в видеоигры
В свободное время многие любят поиграть в видеоигры на смартфоне или компьютере, это неплохой способ расслабиться, но только если свободное время не приходится на период перед сном. Игра вовлекает в себя все ресурсы головного мозга, после нее мозгу будет сложно успокоиться и настроиться на сон. К тому же за играми люди часто теряют счет времени и тратят на них часы, предназначенные для сна.
Сидеть в соцсетях
Не исключен такой же эффект, как с играми, когда ты захочешь только обновить ленту, а опомнишься только спустя несколько часов. Свет от экрана смартфона или монитора мешает организму настроиться на сон, поэтому использование электронных устройств непосредственно перед сном будет плохой идеей.
Решение рабочих вопросов
Если вопрос не требует экстренного решения, его лучше перенести на утро. Мысли о работе не способствуют расслаблению, они отвлекают от сна, поэтому не стоит проверять рабочую почту и отвечать на сообщения перед сном.
Смотреть фильмы ужасов
Фильмы ужасов придуманы для того, чтобы вызывать у человека определенный спектр эмоций, в первую очередь это страх. Если смотреть кошмары перед сном, то пострадает не только качество сна, но и психика в целом. Негативные последствия проявляются в повышении тревожности, зарождении фобий, панических атаках.
Интенсивно тренироваться
Читайте также: Стало известно, какая пища провоцирует сонливость
Если спорт является неотъемлемой составляющей твоей жизни, это очень похвально, однако, время перед сном – не лучший момент для спорта. Телу потребуется некоторое время, чтобы перестроиться с физической активности на сон, поэтому тренировка должна завершиться как минимум за три часа до сна.
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