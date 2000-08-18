Раздел: Медицина
Медики рассказали, чем на самом деле опасны травмы головы
Травмы головы могут довести до инфарктов
Травмы головы, возникающие в спорте, могут приводить к инфарктам. Сотрясения мозга изнашивают сердце так же, как и мозг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Наука уже доказала, что спортивные травмы головы, приводящие к сотрясениям мозга, могут производить прямое и существенное воздействие на функционирование мозга. Однако недавнее исследование показало, что сердце тоже страдает при подобного рода повреждениях. Авторы исследования полагают, что изменения в работе сердца после травм головы являются временными, и этот орган впоследствии возвращается к норме. Однако больше исследований необходимо для подтверждения того, насколько продолжительным является воздействие на сердце, и сколько времени требуется этому органу для того, чтобы восстановиться. Кроме того, исследователи не уверены, что подобного рода изменения в работе сердца не вызовут нарушений данные мышцы в будущем и не приведут к инфарктам.
Возникающие из-за спорта сотрясения мозга является сложным патофизиологическим процессом, влияющим на данный орган и вызванным травматическими механическими силами. Разумным будет спросить, каким образом сердце затрагивается при ударах по голове? Дело в том, что наше сердце, подобно всем внутренним органам, контролируется автономной нервной системой, которая находится в сети нейронов мозга. Автономная нервная система отвечает за все биологические процессы, о которых мы даже не задумываемся вроде дыхания, пищеварения, расширения и сужения кровеносных сосудов, а также работы сердца.
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Исследования задокументировали, что сотрясения мозга приводят к симптомам, похожим на нарушения автономной нервной системы вроде тошноты и рвоты, головных болей, головокружений, вертиго и расстройств зрения. В краткосрочной перспективе это также влияет на всю работу сердца.
Травмы головы, возникающие в спорте, могут приводить к инфарктам. Сотрясения мозга изнашивают сердце так же, как и мозг, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Наука уже доказала, что спортивные травмы головы, приводящие к сотрясениям мозга, могут производить прямое и существенное воздействие на функционирование мозга. Однако недавнее исследование показало, что сердце тоже страдает при подобного рода повреждениях. Авторы исследования полагают, что изменения в работе сердца после травм головы являются временными, и этот орган впоследствии возвращается к норме. Однако больше исследований необходимо для подтверждения того, насколько продолжительным является воздействие на сердце, и сколько времени требуется этому органу для того, чтобы восстановиться. Кроме того, исследователи не уверены, что подобного рода изменения в работе сердца не вызовут нарушений данные мышцы в будущем и не приведут к инфарктам.
Возникающие из-за спорта сотрясения мозга является сложным патофизиологическим процессом, влияющим на данный орган и вызванным травматическими механическими силами. Разумным будет спросить, каким образом сердце затрагивается при ударах по голове? Дело в том, что наше сердце, подобно всем внутренним органам, контролируется автономной нервной системой, которая находится в сети нейронов мозга. Автономная нервная система отвечает за все биологические процессы, о которых мы даже не задумываемся вроде дыхания, пищеварения, расширения и сужения кровеносных сосудов, а также работы сердца.
Читайте также: Медики подсказали, как снизить артериальное давление
Исследования задокументировали, что сотрясения мозга приводят к симптомам, похожим на нарушения автономной нервной системы вроде тошноты и рвоты, головных болей, головокружений, вертиго и расстройств зрения. В краткосрочной перспективе это также влияет на всю работу сердца.
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