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Раздел: Медицина  
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Медики назвали главные полезные свойства грейпфрута

Медики назвали главные полезные свойства грейпфрута Необычный фрукт очень полезен для здоровья.

Начнем с того, что грейпфрут – это гибрид апельсина и помело. Он сохранил все полезные свойства этих двух цитрусовых, прибавив к ним свои собственные. Итак, в чем же польза грейпфрута, и почему его надо есть регулярно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

В нем мало калорий
Если вы следите за своей фигурой, грейпфрут для вас – настоящая находка! В 100 граммах этого фрукта содержатся всего-навсего 35 ккал! А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему
Регулярно употребляя этот солнечный фрукт, вы забудете о высоком давлении: грейпфрут снижает артериальное давление и регулирует уровень холестерина и сахара в крови.

Улучшает работу печени
Вещества, входящие в состав грейпфрута, ускоряют ферментацию, тем самым активизируя работу печени.

Укрепляет иммунитет
В грейпфруте, как и в остальных цитрусовых, содержится много витамина С. В период простуд и вируса гриппа, съедая ежедневно пару долек этого фрукта, вы убережете себя от болезней.

Помогает ЖКТ
Если вы страдаете от запоров, введите в свой рацион грейпфрут! Он нормализует деятельность кишечника и улучшает перистальтику благодаря содержащемуся в его составе пектину.

Спасает от депрессии
Доказано: люди, любящие грейпфрут, реже страдают от апатии и бессонницы. Он полезен при переутомлении, как физическом, так и умственном.

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Является профилактикой онкозаболеваний
В состав этого фрукта входит ликопин, вещество, обладающее антиоксидантными свойствами. Ликопин предотвращает распространение раковых клеток.
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 Теги: грейпфрут, польза

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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