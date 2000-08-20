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Названы основные причины болей в пояснице

Названы основные причины болей в пояснице Не стоит игнорировать боль.

Если вы столкнулись с болезненными ощущениями в пояснице, то следует задуматься, почему так происходит. Эксперты ответили на самые распространённые вопросы в данной области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Общие причины боли в пояснице

Существует ряд причин, по которым возникают боли в поясничном отделе. Точную сможет определить только врач.

Остеохондроз;
Пороки развития скелета;
Холецистит;
Панкреатит. При этом заболевании наблюдается опоясывающая боль в пояснице, тошнота, рвота, запоры или поносы, налёт на языке.
Аппендицит. Болит нижняя права часть живота и боль отдаёт в поясницу;
Болезни тонкого кишечника. Ощущается дискомфорт в спине из-за того, что затронуты нервные волокна поясничного отдела при таких заболеваниях;
Туберкулёз костей;
Воспаление мышц.
Новообразования в области поясницы;
Болезни почек;
Излишний вес тела.

Причины боли в пояснице у женщины


Гинекология

У женщины очень часто боли в пояснице сопровождаются неприятными ощущениями в низу живота. Именно они отдают в нижнюю часть спины. Как правило, это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как вульвит, миома, опухоль внутренних органов таза, аднексит. При этом боль может образовываться и справа, и слева. А сопутствующими симптомами могут быть инфекционные процессы, невозможность забеременеть, обильные выделения.

Беременность

Особенно сильно это проявляется в последнем триместре. Дело в том, что нагрузка на позвоночник в это счастливое время сильно увеличивается. Поэтому боли в пояснице во время беременности вполне естественны и уходят после родов.

Климакс

В таком случае у женщины наступает дисбаланс гормонов, что вызывает нарушения кровообращения в области органов малого таза. Также в возрасте у представительниц прекрасного пола уменьшается плотность костей, образуется остеопороз.

Психологические причины

Боли могут появляться из-за чрезмерной мнительности. Часто к такому склонны ипохондрики. В таком случае лечение требуется, но у психолога.

Менструация

Менструальный цикл тоже провоцирует болезненность в пояснице, которая передаёт от боли в низу живота. Это происходит, когда фолликула выходит из яичников, что увеличивает матку во время цикла.

Аборт

Если женщина делала недавно аборт, то боль в пояснице может быть побочным эффектом. Из-за такого хирургического вмешательства возникает процесс сокращения матки, образуется воспаление, которое локализуется на внутренних оболочках матки после механического повреждения.

Причины боли в пояснице у мужчины


Профессиональные издержки и сидячая работа

Поясница у мужчин может болеть в следствие профессиональной деятельности. Постоянное сидение в офисе, да ещё и в неудобной и неправильной позе, приводит к боли.

Простатит

Как правило, возникает боль в районе анального отверстия, однако возможны неприятные ощущения и в пояснице. Впрочем, этот симптом возникает довольно редко.

Эпикондилит

Это заболевание представляет собой воспаление придадтков яичек. Сама поясница не болит, но вот неприятные ощущения могут отдавать в эту область.

Занятия спортом

Довольно часто при неравномерных или чрезмерных нагрузках возникает боль в пояснице. Как правило, это происходит при занятиях бодибилдингом или культуризмом. Однако даже ходьба продолжительное время или домашняя работа может привести к такому эффекту.

Растяжение мышц

Последствием физической активности могут быть растяжения. Часто повреждается широчайшая мышцы спины, от чего и возникает боль в пояснице.

Метастазы

Во время онкологического заболевания половых органов могут образоваться метастазы, которые и провоцируют сильную боль в районе поясницы. Эта причина, как правило, широко распространена среди мужчин после 50 лет.

Причины болей в пояснице у детей


Искривление позвоночника

Неправильная осанка провоцирует неправильную нагрузку на позвоночник. В результате ребёнок начинает испытывать неприятные ощущения. К этому очень часто приводят неудобная обувь, тяжёлый и неправильно подобранный рюкзак, плоскостопие. Но на ранних стадиях проблему можно решить.

Позвоночная грыжа

Эта проблема также развивается у детей. В таком случае требуется обращение к медику, чтобы не запустить болезнь.

Виды боли в пояснице

Болевой синдром может быть первичным или вторичным. В первом случае образуются боли из-за поражения мышечно-скелетной системы, а также дистрофических и дегенеративных изменений в ней. Вторичная боль - это патологии, которые не связаны с поясницей.

Также различают периодические и постоянные боли. Первое имеет отношение к острым заболеваниям, большим физическим нагрузкам, физиологическим особенностям. Если человек вылечит основную болезнь, то боли, как правило, больше не появляются. А вот постоянные связаны с поражениями глубоких сосудов, повреждениями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на лечение, болезненность всё равно возвращается. К таким болезням относят:

Сколиоз (искривление позвоночника);
Межпозвонковый остеохондроз поясничной области;
Люмбаго (острая боль в пояснице из-за деструктивных изменений в позвонках);
Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит, при котором теряется подвижность суставов поясницы);
Остеомиелит;
Остеопороз;
Разная длина ног;
Спондилез (сопровождается старением суставов поясницы);
Ревматоидный артрит;
Флеботромбоз;
Атеросклероз.

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Что делать, если болит в пояснице?

Чтобы избавиться от боли в районе поясницы, следует:

Лечь в постель, принять максимально удобную позу. Выбирайте матрас, который будет не мягким, а полужёстким или жёстким, чтобы это помогло мышцам расслабиться и унять спазмы.

При невыносимой боли в пояснице следует воспользоваться обезболивающими мазями или медикаментами. Однако будьте осторожнее при использовании согревающих кремов. Такое действие позволит временно заглушить боль.

Затягивать с походом к врачу не стоит. В таком случае специалистом, способным выявить причину, является в первую очередь невролог. Если это по его части, то он назначит лечение. При выявлении других, сопутствующих болезней, врач должен вас направит к медику, который специализируется на вашей конкретной проблеме. Именно лечащий врач должен назначить лечение. В противном случае вы можете дотерпеть до серьёзных последствий.
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 Теги: поясница, боль

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Сегодня, 09:28 » Автор: Анна Мартынова
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