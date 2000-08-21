Врачи назвали продукты для поддержания уровня гемоглобина

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Эти продукты благоприятно воздействуют на систему кроветворения и соответственно повышают уровень гемоглобина в крови.

Гемоглобин – сложный белок, состоящий из двух частей: белка (глобин) и соединения железа (гемма). Атомы железа как раз и делают человеческую кровь красной. Гемоглобин исполняет очень важную функцию в нашем организме. Его основная задача: переносить кислород из лёгких в ткани. Основная норма: Женщины - 120-140 Мужчины -