Раздел: Медицина
Врачи назвали продукты для поддержания уровня гемоглобина
Часто симптомы анемии списывают на обычную усталость.
Уровень гемоглобина зависит от запасов железа в организме. Когда недополучать этот важный микроэлемент, уровень гемоглобина падает, что приводит к анемии, которая нередко остается незамеченным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Часто симптомы анемии списывают на обычную усталость. Чтобы повысить и стабилизировать уровень гемоглобина, стоит есть продукты, богатые железом.
1. Говядина и печень. С ними в организм поступает до 22% необходимого железа. Чтобы оно полностью усваивалось, следует употреблять витамин С. Самый удобный вариант - есть мясо с овощами.
2. Крупы и бобовые. Для лучшего усвоения железа крупы нужно обязательно размолоть или замочить. Или лучше употреблять пророщенными.
3. Овощи и зелень. Железом богаты помидоры, картофель, печеный с кожурой, репчатый лук, тыква, свекла, зеленые овощи, ботва молодой репы, горчица, кресс-салат, листья одуванчика, шпинат, зелень петрушки.
4. Фрукты. Яблоки, бананы, гранаты, груши, персики, хурма, айва, абрикосы и их сушеный вариант - курага.
5. Ягоды. Черная смородина, клубника, земляника, черника, клюква. Последнюю можно употреблять свежей, сухой или замороженной.
6. Орехи. Подходят все сорта, но они должны быть «сырыми».
7. Соки. Наибольшее количество железа содержат свекольный, морковный, яблочный и гранатовый соки.
Читайте также: Врачи поделились рекомендациями для здоровья щитовидной железы
8. Черный шоколад и гематоген. С этими сладостями будьте осторожны, чтобы не навредить фигуре. Шоколад стоит есть по несколько кусочков, гематоген - до 50 г в день.
Уровень гемоглобина зависит от запасов железа в организме. Когда недополучать этот важный микроэлемент, уровень гемоглобина падает, что приводит к анемии, которая нередко остается незамеченным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Часто симптомы анемии списывают на обычную усталость. Чтобы повысить и стабилизировать уровень гемоглобина, стоит есть продукты, богатые железом.
1. Говядина и печень. С ними в организм поступает до 22% необходимого железа. Чтобы оно полностью усваивалось, следует употреблять витамин С. Самый удобный вариант - есть мясо с овощами.
2. Крупы и бобовые. Для лучшего усвоения железа крупы нужно обязательно размолоть или замочить. Или лучше употреблять пророщенными.
3. Овощи и зелень. Железом богаты помидоры, картофель, печеный с кожурой, репчатый лук, тыква, свекла, зеленые овощи, ботва молодой репы, горчица, кресс-салат, листья одуванчика, шпинат, зелень петрушки.
4. Фрукты. Яблоки, бананы, гранаты, груши, персики, хурма, айва, абрикосы и их сушеный вариант - курага.
5. Ягоды. Черная смородина, клубника, земляника, черника, клюква. Последнюю можно употреблять свежей, сухой или замороженной.
6. Орехи. Подходят все сорта, но они должны быть «сырыми».
7. Соки. Наибольшее количество железа содержат свекольный, морковный, яблочный и гранатовый соки.
Читайте также: Врачи поделились рекомендациями для здоровья щитовидной железы
8. Черный шоколад и гематоген. С этими сладостями будьте осторожны, чтобы не навредить фигуре. Шоколад стоит есть по несколько кусочков, гематоген - до 50 г в день.
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