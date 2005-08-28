Раздел: Медицина
Офтальмологи рассказали, в каких случаях вредны солнцезащитные очки
Неправильный выбор аксессуара вредит глазам человека.
Если не придерживаться определенных критериев, то может развиться глаукома или катаракта. Британские эксперты из «Fight for Sight» решили провести опрос о правильном подборе солнцезащитных очков. Причина исследования - низкая информативность обывателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
56% респондентов из Британии совершенно не знают о правильной защите глаз от ультрафиолетовых лучей. Каждый третий житель Великобритании сперва смотрит на цену и внешний вид, а потом уже думает о здоровье. В основном покупатели берут очки с зеркальными стеклами или с модной оправой. Покупают респонденты солнцезащитные очки на интернет-аукционах, но они даже не думают, что таким образом на один шаг ближе к слепоте.
Эксперты считают, что нужно приобретать товар в специализированных магазинах, где идет индивидуальный подбор каждому клиенту. Дешевые очки катастрофически снижают зрение. В первую очередь нужно брать линзы и очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей, чтобы уберечь себя от катаракты.
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Чтобы снизить риск потери зрения, ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием лютеина. Фермент в огромном количестве есть в белокочанной капусте, шпинате, зеленой репе, петрушке, желтке яйца, свекле, кабачках. Также необходимо съедать в день один апельсин, чтобы предотвратить преждевременное старение сетчатки.
Если не придерживаться определенных критериев, то может развиться глаукома или катаракта. Британские эксперты из «Fight for Sight» решили провести опрос о правильном подборе солнцезащитных очков. Причина исследования - низкая информативность обывателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
56% респондентов из Британии совершенно не знают о правильной защите глаз от ультрафиолетовых лучей. Каждый третий житель Великобритании сперва смотрит на цену и внешний вид, а потом уже думает о здоровье. В основном покупатели берут очки с зеркальными стеклами или с модной оправой. Покупают респонденты солнцезащитные очки на интернет-аукционах, но они даже не думают, что таким образом на один шаг ближе к слепоте.
Эксперты считают, что нужно приобретать товар в специализированных магазинах, где идет индивидуальный подбор каждому клиенту. Дешевые очки катастрофически снижают зрение. В первую очередь нужно брать линзы и очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей, чтобы уберечь себя от катаракты.
Читайте также: Укрепление ногтей: названы 15 простых советов
Чтобы снизить риск потери зрения, ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием лютеина. Фермент в огромном количестве есть в белокочанной капусте, шпинате, зеленой репе, петрушке, желтке яйца, свекле, кабачках. Также необходимо съедать в день один апельсин, чтобы предотвратить преждевременное старение сетчатки.
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