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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали, как похудеть без физических нагрузок

Врачи подсказали, как похудеть без физических нагрузокНовый тренд в правильном питании.

Кофе с маслом пьют в Сингапуре, Тибете, Англии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

В чем фишка?

Дает утром сразу много энергии
Включает мозг
Убирает жир с бедер и талии
Да, вкус довольно специфический, жирный, но можно добавлять специи и получается нечто вроде латте. Ваниль и корица отлично подойдут. Масло для этого напитка подходит только 100% натуральное сливочное. Хотя некоторые добавляют кокосовое, в пропорции 50 на 50.

Насыщение длиться до 6 часов. Кофе содержит антиоксиданты и диуретики, то есть выводит жидкость из организма. Натуральное сливочное масло - это здоровый жир, который препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах и отложению жира на талии. Кофе с маслом пьют только утром, чтобы запустить организм на похудение

Как приготовить кофе с маслом:

1. Свари кофе как обычно в турке или в кофеварке.

2. Сливочное масло заранее достань из холодильника, чтобы оно было мягкое, но не топить его, иначе напиток не получится.

3. На 250 мл кофе понадобится 2 столовые ложки масла - это 40 г.

4. Кофе с маслом тщательно взбей блендером до пенки, как на латте.

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Результаты похудения на данном напитке: около 1-1,5 кг за месяц, без усилий.
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 Теги: кофе, сливочное масло

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Сегодня, 11:20 » Автор: Ирина Шевченко
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