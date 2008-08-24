Раздел: Медицина
Назван напиток, способствующий образованию камней в почках
Чай с молоком способствует образованию вредных веществ.
Наверное, многим известна популярная английская традиция – пить чай с молоком в полдень.
И ведь действительно – традиция довольно неплохая, но вот действительно ли стоит сочетать чай с молоком и как это влияет на организм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Говорят, что в Европе пить чай с молоком придумали именно английские аристократы. Но причиной стали не вкусовые качества напитка, а желание сохранить в целости тончайший безумно дорогой фарфор, который от кипятка мог дать трещины. Поэтому в чашку вначале лили молоко, а уже затем горячий чай. Постепенно знати стал подражать простой народ - так родилась традиция пить чай с молоком. Как свидетельствуют цифры статистических данных, сегодня более 80 процентов англичан продолжают ее поддерживать.
Однако именно английские ученые первыми заговорили о вреде чая с молоком. По их мнению, молоко на 30–35 процентов снижает полезные свойства чая. Правда, речь идет об обезжиренном молоке. Как выяснилось, от жирного молока вреда - минимум. Распространенные в последнее время сливки на растительной основе приносят больше вреда, чем обезжиренные.
Проводя более глубокие исследования, британцы развенчали миф о том, что чай с молоком помогает победить рак. По их данным, на самом деле смешение чая с молоком, напротив, способствует образованию вредных веществ, негативно влияющих на самочувствие человека, а нередко и провоцирующих опасные заболевания.
Свое веское слово сказали немецкие врачи. Они также провели исследования на шестнадцати добровольцах, которые пили чай с добавлением разных видов молока. Результаты показали, что, независимо от того, какое молоко использовали участники эксперимента, у всех было нарушение пищеварения. По мнению немецких медиков, регулярное употребление чая с молоком провоцирует образование в почках камней.
В употреблении чая с жирным молоком немецкие ученые нашли свои минусы. Они установили, что в момент, когда чай с молоком попадает в организм, жиры из молока всасываются в стенки желудка на порядок быстрее, чем, если пить просто молоко. Специалисты объясняют это тем, что в горячем чае жиры из молока растворяются на порядок быстрее. Еще один минус - чай с хорошим молоком - очень калорийное удовольствие. А если пить его с конфетами, печеньем, домашней выпечкой, то лишние килограммы станут вашим постоянным спутником.
В клиническом центре Charité г. Берлина провели исследование, в ходе которого измеряли давление у добровольцев, регулярно пьющих чай с молоком и без него. Любители чая с молоком дали худшие показатели.
Врачи утверждают, что молоко в чае препятствует его способности снижать артериальное давление. По их мнению, смесь чая с молоком делает стенки кровеносных сосудов менее эластичными. Если пить его безмерно, в организме может замедлиться обмен веществ, на что он отреагирует головной болью, слабостью, мочекаменной болезнью. На основе исследований медики выработали рекомендации: гипертоникам ни в коем случае нельзя пить черный чай с молоком, а гипотоникам - зеленый чай с молоком.
Читайте также: Этот алкогольный напиток защитит от камней в почках
Несмотря на все сказанное, ученые все же очень осторожно рекомендуют избегать чая с молоком. Во-первых, потому что всех проведенных исследований недостаточно, чтобы сделать конкретные выводы с научным обоснованием. Так, эксперимент с шестнадцатью добровольцами не может служить веским научным доказательством - слишком мало испытуемых и продолжительность эксперимента ничтожна. Во-вторых, у чая с молоком есть немало преимуществ, в числе которых - благотворное влияние на микрофлору желудка; помощь в восстановлении сил после болезни - чай с молоком повышает тонус, а молочные животные жиры и белки заменяют курс реабилитации. Некрепкий час с большим количеством молока очень помогает маме в период кормления младенца: материнского молока становится больше, а его жирность, а значит, и сытность для малыша увеличиваются многократно.
Наверное, многим известна популярная английская традиция – пить чай с молоком в полдень.
И ведь действительно – традиция довольно неплохая, но вот действительно ли стоит сочетать чай с молоком и как это влияет на организм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Говорят, что в Европе пить чай с молоком придумали именно английские аристократы. Но причиной стали не вкусовые качества напитка, а желание сохранить в целости тончайший безумно дорогой фарфор, который от кипятка мог дать трещины. Поэтому в чашку вначале лили молоко, а уже затем горячий чай. Постепенно знати стал подражать простой народ - так родилась традиция пить чай с молоком. Как свидетельствуют цифры статистических данных, сегодня более 80 процентов англичан продолжают ее поддерживать.
Однако именно английские ученые первыми заговорили о вреде чая с молоком. По их мнению, молоко на 30–35 процентов снижает полезные свойства чая. Правда, речь идет об обезжиренном молоке. Как выяснилось, от жирного молока вреда - минимум. Распространенные в последнее время сливки на растительной основе приносят больше вреда, чем обезжиренные.
Проводя более глубокие исследования, британцы развенчали миф о том, что чай с молоком помогает победить рак. По их данным, на самом деле смешение чая с молоком, напротив, способствует образованию вредных веществ, негативно влияющих на самочувствие человека, а нередко и провоцирующих опасные заболевания.
Свое веское слово сказали немецкие врачи. Они также провели исследования на шестнадцати добровольцах, которые пили чай с добавлением разных видов молока. Результаты показали, что, независимо от того, какое молоко использовали участники эксперимента, у всех было нарушение пищеварения. По мнению немецких медиков, регулярное употребление чая с молоком провоцирует образование в почках камней.
В употреблении чая с жирным молоком немецкие ученые нашли свои минусы. Они установили, что в момент, когда чай с молоком попадает в организм, жиры из молока всасываются в стенки желудка на порядок быстрее, чем, если пить просто молоко. Специалисты объясняют это тем, что в горячем чае жиры из молока растворяются на порядок быстрее. Еще один минус - чай с хорошим молоком - очень калорийное удовольствие. А если пить его с конфетами, печеньем, домашней выпечкой, то лишние килограммы станут вашим постоянным спутником.
В клиническом центре Charité г. Берлина провели исследование, в ходе которого измеряли давление у добровольцев, регулярно пьющих чай с молоком и без него. Любители чая с молоком дали худшие показатели.
Врачи утверждают, что молоко в чае препятствует его способности снижать артериальное давление. По их мнению, смесь чая с молоком делает стенки кровеносных сосудов менее эластичными. Если пить его безмерно, в организме может замедлиться обмен веществ, на что он отреагирует головной болью, слабостью, мочекаменной болезнью. На основе исследований медики выработали рекомендации: гипертоникам ни в коем случае нельзя пить черный чай с молоком, а гипотоникам - зеленый чай с молоком.
Читайте также: Этот алкогольный напиток защитит от камней в почках
Несмотря на все сказанное, ученые все же очень осторожно рекомендуют избегать чая с молоком. Во-первых, потому что всех проведенных исследований недостаточно, чтобы сделать конкретные выводы с научным обоснованием. Так, эксперимент с шестнадцатью добровольцами не может служить веским научным доказательством - слишком мало испытуемых и продолжительность эксперимента ничтожна. Во-вторых, у чая с молоком есть немало преимуществ, в числе которых - благотворное влияние на микрофлору желудка; помощь в восстановлении сил после болезни - чай с молоком повышает тонус, а молочные животные жиры и белки заменяют курс реабилитации. Некрепкий час с большим количеством молока очень помогает маме в период кормления младенца: материнского молока становится больше, а его жирность, а значит, и сытность для малыша увеличиваются многократно.
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