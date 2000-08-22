Раздел: Медицина
Стало известно, почему молодые люди не заводят детей
Усталость сильно вредит демографии.
Больше 50% финских родителей не спешат заводить новых детей из-за хронической усталости. Причем для большинства из них главная причина усталости – нехватка сна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
Об этом сообщают ученые университета Ювяскюля по итогам своего опроса, в котором приняли участие больше 1,7 тысяч родителей несовершеннолетних детей в Финляндии.
Среди других причин, по которым финны решают не заводить больше детей, оказались высокие ожидания общества (и страх им не соответствовать) и недостаток поддержки от родственников.
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Чтобы ответственность за воспитание детей ложилась не только на плечи матери, во многих странах ЕС государство стимулирует отцов активнее участвовать в воспитании - например, мотивируя их брать декретный отпуск.
Впрочем, в Финляндии рождается больше детей, чем в среднем в Евросоюзе: в Финляндии на 100 женщин приходится 166 детей, а по ЕС в среднем – 158, согласно данным европейского статистического ведомства Евростата.
Больше 50% финских родителей не спешат заводить новых детей из-за хронической усталости. Причем для большинства из них главная причина усталости – нехватка сна.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.
Об этом сообщают ученые университета Ювяскюля по итогам своего опроса, в котором приняли участие больше 1,7 тысяч родителей несовершеннолетних детей в Финляндии.
Среди других причин, по которым финны решают не заводить больше детей, оказались высокие ожидания общества (и страх им не соответствовать) и недостаток поддержки от родственников.
Читайте также: Стало известно, почему люди закрывают глаза при поцелуе
Чтобы ответственность за воспитание детей ложилась не только на плечи матери, во многих странах ЕС государство стимулирует отцов активнее участвовать в воспитании - например, мотивируя их брать декретный отпуск.
Впрочем, в Финляндии рождается больше детей, чем в среднем в Евросоюзе: в Финляндии на 100 женщин приходится 166 детей, а по ЕС в среднем – 158, согласно данным европейского статистического ведомства Евростата.
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