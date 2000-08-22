Стало известно, почему молодые люди не заводят детей

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Утверждение обусловлено несколькими факторами, которые повышают риски психологических расстройств у детей в будущем. В связи с этим генетики настоятельно рекомендуют становиться отцами до 40 лет.

Ученые выяснили, что отсутствие детей дает человеку больше личного счастья. Принято считать, что наличие детей в семье дает ощущение значимости жизни. Но последнее исследование Открытого университета более 5000 человек показало: женатые пары без детей живут более счастливо, пишет The Telegraph.