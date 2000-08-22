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Раздел: Медицина  
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Стало известно, почему молодые люди не заводят детей

Стало известно, почему молодые люди не заводят детейУсталость сильно вредит демографии.

Больше 50% финских родителей не спешат заводить новых детей из-за хронической усталости. Причем для большинства из них главная причина усталости – нехватка сна.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

Об этом сообщают ученые университета Ювяскюля по итогам своего опроса, в котором приняли участие больше 1,7 тысяч родителей несовершеннолетних детей в Финляндии.

Среди других причин, по которым финны решают не заводить больше детей, оказались высокие ожидания общества (и страх им не соответствовать) и недостаток поддержки от родственников.

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Чтобы ответственность за воспитание детей ложилась не только на плечи матери, во многих странах ЕС государство стимулирует отцов активнее участвовать в воспитании - например, мотивируя их брать декретный отпуск.

Впрочем, в Финляндии рождается больше детей, чем в среднем в Евросоюзе: в Финляндии на 100 женщин приходится 166 детей, а по ЕС в среднем – 158, согласно данным европейского статистического ведомства Евростата.
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 Теги: дети, ученые, статистика

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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